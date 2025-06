Intoxication alimentaire : qu’est-ce que la bactérie E. coli ?

L'enquête avance. Alors que des intoxications alimentaires sévères ont affecté 18 enfants de l'Aisne et ses environs, le ministre de la Santé a confirmé que la bactérie à l'origine de la contamination était bien la bactérie E. coli, lors d'un point presse devant les caméras de télévision, dimanche 22 juin. « Une première série d'analyses » a permis de le déterminer.

« Il y aura un deuxième type d'analyses cette semaine qui aura lieu à l'Institut Pasteur […] pour pouvoir poursuivre les investigations et créer le lien de causalité », a-t-il expliqué. Les autorités ont déployé « plus de 30 enquêteurs, qui sont sur site pour remonter la chaîne de contamination, pour pouvoir comprendre, expliquer et prendre les mesures » nécessaires.

Allergie alimentaire : « On a constaté une augmentation de 300 % des cas en 20 ans » La probable cause de l'infection alimentaire est liée à de la viande, ce que les prochaines analyses devront confirmer ou infirmer. Un nouveau rayon boucherie dans un supermarché avait été fermé préventivement. Parmi les dix-huit élèves touchés, huit sont encore hospitalisés, dont six atteints d'un syndrome hémolytique et urémique (SHU), une grave affection rénale.

Une fillette de 12 ans est quant à elle décédée lundi 23 juin, des suites de la contamination. Le ministre de la Santé a également annoncé le décès, dimanche matin, d'une « petite