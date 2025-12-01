Internet: l'estimation d'âge par selfie en plein essor pour traquer les trop jeunes

Chris Fields, directeur marketing de la startup Yoti, fait une démonstration de la technologie de vérification d'âge de l'entreprise, à Londres, le 14 octobre 2025 ( AFP / HENRY NICHOLLS )

De TikTok à Instagram en passant par les sites pornographiques, les plateformes en ligne traquent de plus en plus les utilisateurs trop jeunes. Les outils d'estimation d'âge par selfie vidéo gagnent du terrain, alimentant l'essor d'entreprises spécialisées.

Poussée par de nouvelles législations plus strictes, notamment en Australie où l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 16 ans entrera en vigueur le 10 décembre, cette solution présentée comme rapide et efficace suscite pourtant des critiques sur de possibles biais discriminatoires et des craintes sur la protection de la vie privée.

Le fonctionnement est simple: quelques clics, un regard vers la caméra d'un smartphone ou d'un ordinateur, et le verdict tombe en moins d'une minute. "Nous avons estimé votre âge à 18 ans et plus", indique ainsi la fenêtre ouverte par la plateforme de jeux vidéo Roblox.

Robyn Tombs, PDG de Yoti, avec une tête de mannequin utilisée pour l'application de vérification d'âge, à Londres, le 14 octobre 2025 ( AFP / HENRY NICHOLLS )

Au siège de la start-up londonienne Yoti, l'un des acteurs phares de cette technologie, des têtes de mannequins, certaines revêtues d'une perruque ou d'un masque, s'alignent le long de la fenêtre d'un vaste open-space.

L'analyse par IA ne s'y laisse pas prendre: "nous ne pouvons pas être certains que l'image était celle d'un vrai visage", répond la plateforme de la start-up via un téléphone portable, lorsqu'on lui présente ces contrefaçons.

Au fil du temps, l'algorithme "est devenu très performant pour repérer les caractéristiques" des visages et estimer l'âge de l'utilisateur, affirme Robin Tombs, à la tête de cette entreprise fondée en 2014.

- Vie privée -

Yoti a vu son chiffre d'affaires grimper ces dernières années, atteignant 20 millions de livres (22,7 millions d'euros) à la clôture de son exercice annuel fin mars. Elle vient tout juste de commencer à dégager des bénéfices, et projette des revenus de 30 millions de livres cette année.

Robyn Tombs, PDG de Yoti, à Londres, le 14 octobre 2025 ( AFP / HENRY NICHOLLS )

La concurrence prospère aussi: Persona, Kids Web Services, K-id, VerifyMy... Comme Yoti, de nombreuses entreprises du secteur ont adhéré à l'Avpa (Age Verification Providers Association), qui compte 34 membres.

L'association prévoyait en 2021 que les revenus annuels du secteur atteindraient 9,8 milliards de dollars entre 2031 et 2036 à l'échelle des 37 pays membres de l'OCDE, des chiffres qui n'ont pas été actualisés depuis.

Iain Corby, directeur exécutif de l'Avpa, reste prudent face à l'avenir. "Tant de choses peuvent arriver. La réglementation évolue très rapidement, la technologie aussi", résume-t-il à l'AFP.

D'autant que les méthodes de vérification d'âge dopées à l'IA sont sujettes à critiques.

Olivier Blazy, professeur en cybersécurité au sein de la prestigieuse école d'ingénieur française Polytechnique, pointe des solutions "potentiellement un peu intrusives ou dangereuses pour la vie privée", en fonction notamment des informations partagées au sujet des utilisateurs entre un site et la solution de vérification d'âge qui en restreint l'accès.

"Je pense que l'écosystème actuellement a basculé un peu vers l'IA, mais on va peut-être en revenir dans les années futures, dans un but de plus protéger la vie privée des utilisateurs", indique-t-il.

- Maquillage -

Infographie montrant comment la technologie de vérification de l'âge pourrait fonctionner ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

Le spécialiste, qui a notamment travaillé en collaboration avec l'autorité française de protection des données personnelles, la Cnil, souligne aussi des imperfections techniques: "juste avec du maquillage classique, il est assez facile de se vieillir ou se rajeunir", note-t-il.

D'autres voix soulignent aussi certains biais dans les algorithmes, moins précis concernant l'estimation de l'âge chez des personnes non blanches.

Dans un rapport d'évaluation publié en août par un organe indépendant mandaté par les autorités australiennes, les auteurs soulignent que la "sous-représentation des populations autochtones constitue toujours un défi que les vendeurs commencent à relever".

Chez Yoti, le patron Robin Tombs reconnaît avoir moins de données pour entraîner son modèle pour certaines tranches d'âge ou couleurs de peau. Il assure toutefois que son système est capable de "vérifier si les participants utilisent de faux accessoires ou du maquillage" et que toutes les données sont ensuite supprimées.

Pour se prémunir des erreurs, les solutions intègrent des correctifs, paramétrables par les plateformes: lorsque l'accès est interdit aux moins de 18 ans, le système exige souvent que l'âge de l'utilisateur soit estimé à plus de 21 ans.

Faute de quoi, l'utilisateur se verra demander une autre preuve. Souvent synonyme de la classique pièce d'identité.