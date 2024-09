Intermarché, Auchan et Casino concrétisent leur alliance aux achats, composée de cinq entités

( AFP / JOEL SAGET )

Les distributeurs alimentaires Intermarché, Auchan et Casino (Monoprix, Franprix), qui avaient annoncé en avril s'allier aux achats pour une période de dix ans, ont annoncé lundi la concrétisation de cette alliance nommée "Aura Retail", précisant qu'elle serait organisée en cinq entités distinctes, dont deux basées hors de France.

L'alliance entre des distributeurs qui sont respectivement 3e, 5e et 7e distributeurs alimentaires français, sera composée de "trois centrales d'achats" pour les denrées alimentaires, "pilotées par Intermarché". Deux seront basées à Massy, ville d'Essonne accueillant également le distributeur Carrefour.

L'une "opèrera des synergies à l'achat pour près de 200 industriels marques nationales", l'autre "permettra aux industriels alimentaires européens" commercialisant des produits sous les marques des supermarchés "de bénéficier d'un accès aux marchés plus efficient".

"Aura Retail International Food Services", qui sera basée à Bruxelles, "négociera auprès des plus grands groupes industriels multinationaux des prestations de services internationaux et offrira des synergies dans les nombreux pays européens d'implantation des partenaires (Portugal, Espagne, France, Belgique, Luxembourg, Pologne, Roumanie et Hongrie)".

Les achats de produits non alimentaires de marques nationales se feront via des entités "pilotées par Auchan", l'une, "Aura Retail Achats Non Alimentaires" qui "proposera des synergies aux 100 plus grands industriels", basée à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord.

Aura Retail International Non-Food Services, qui vendra des services aux industriels non-alimentaires, sera quant à elle localisée au Luxembourg.

L'objectif affiché de cette alliance était de "pérenniser et de développer des partenariats avec le monde agricole et les acteurs industriels français sur le long terme".

Lors de la crise agricole en début d'année, les centrales d'achat et de services ouvertes par plusieurs distributeurs ces dernières années hors de France avaient été accusées par des syndicats agricoles et des hommes politiques de viser un contournement de la loi française, ce dont les professionnels se défendent.

Samedi, le média spécialisé dans le secteur LSA avait indiqué que le 4e distributeur français, Coopérative U, souhaitait se retirer de la centrale européenne Everest, mise en place aux Pays-Bas par l'allemand Edeka et le néerlandais Picnic. La communication de l'enseigne n'a pas souhaité faire de commentaire auprès de l'AFP.