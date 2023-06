Intégration de l'Ukraine dans l'UE: dix dirigeants européens se penchent sur les conséquences d'un élargissement

"On ne se pose plus la question de savoir si on va les intégrer, c'est acquis", a indiqué une source diplomatique française.

Quelle seraient les conséquences d'un élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine ? Guerre, Otan, agriculture... Dix dirigeants européens se sont réunis vendredi 30 juin à Bruxelles pour examiner ces problématiques, avec la volonté affichée d'éviter d'être dans "le déni" sur les profonds changements nécessaires.

"On ne parle pas de l'élargissement en tant que tel mais des conséquences que ça a sur les 27", a-t-on expliqué de source diplomatique française, évoquant cette première rencontre informelle, à l'initiative de la France, de l'Allemagne et des Pays-Bas. L'élargissement sera au cœur des discussions lors des sommets de Grenade en Espagne et de Bruxelles à la fin de l'année. La Commission européenne doit présenter à l'automne ses recommandations sur l'ouverture de négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie, qui ont le statut de candidats, tout comme les pays des Balkans occidentaux.

"Ce qui émerge, c'est un consensus très fort sur le fait qu'on ne se pose plus la question de savoir si on va les intégrer, c'est acquis", a-t-on souligné de même source. "Tout le monde a compris que ça va aller plus vite que prévu."

Ukraine, Moldavie, Balkans...

Les dirigeants de dix pays ont participé à cette rencontre : France, Allemagne, Pays-Bas, Suède, Espagne, Portugal, Belgique, Pologne, Roumanie et Italie. En juin 2022, l'UE a accordé à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion dans un geste hautement symbolique à la suite de l'invasion du pays par la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclame avec force l'ouverture des négociations d'adhésion dès la fin de l'année 2023.

Lors de la rencontre matinale, les dirigeants européens ont évoqué plusieurs questions qui devront être tranchées dans les mois à venir. Est-il envisageable que l'Ukraine adhère à l'UE avant d'adhérer à l'Otan ? Est-ce que le processus d'élargissement est lié à la réforme de l'UE ou est-ce que ce sont deux processus parallèles pas liés entre eux?

L'impact d'une intégration de l'Ukraine, géant agricole, sur la Politique agricole commune (PAC) est aussi une préoccupation.

La nature des réformes à engager a également été abordée. "Tout le monde a dit : la Commission à 36 ça ne marche pas, le Conseil à 36 ça ne marche pas. En même temps y a une vraie prudence et réticence à rouvrir les traités. Il faut qu'on trouve des modalités pour avancer à traités constants", a-t-on souligné de source diplomatique française.

Jeudi, au premier jour du sommet des 27 à Bruxelles, le président du Conseil européen Charles Michel avait souligné dans un entretien à l' AFP que le débat sur les réformes à mener pour intégrer l'Ukraine était désormais indispensable, tout en reconnaissant qu'il serait "difficile".