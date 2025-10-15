Inquiétude pour Amine Gouiri, sorti sur civière avec l’Algérie

La mauvaise nouvelle de la soirée.

Alors que l’Algérie, déjà qualifiée pour la Coupe du monde, disputait une rencontre sans enjeu face à l’Ouganda, Amine Gouiri a été sérieusement blessé dans les dernières minutes de la partie. Percuté à pleine vitesse par le gardien adverse, Jamal Salim Magoola, l’attaquant de l’OM a dû être longuement soigné sur la pelouse puis évacué sur civière, tout comme son adversaire . Une action qui a offert un deuxième penalty aux Fennecs, celui de la victoire (2-1). Mais qui génère surtout une grande inquiétude autour de l’attaquant.…

TB pour SOFOOT.com