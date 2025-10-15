Ces pays surprises qui peuvent encore rêver de la Coupe du monde 2026

Avec les résultats de ce mardi soir, de nouvelles nations ont décroché leur billet pour la Coupe du monde 2026. C’est le cas notamment de l’Angleterre, premier pays européen qualifié. D’autres ont pris la porte, comme en zone Afrique, où des petits pays remplis d’espoir s’arrêtent aux portes des barrages. On peut penser au Bénin, au Burkina Faso ou au Niger. Mais d’autres vont tenter de leur chiper la place d’outsider. En voici dix, de l’Europe à l’Amérique du Sud, qui peuvent encore créer l’exploit comme l’Ouzbékistan ou le Cap-Vert.

Le Kosovo

Deuxième de son groupe derrière la Suisse après quatre journées, le Kosovo n’a pour l’instant jamais disputé la Coupe du monde, ni même l’Euro. La sélection emmenée par ses trois vétérans Amir Rrahmani, Vedat Muriqi et Milot Rashica peut aller embêter la Nati jusqu’au bout, et même décrocher un billet direct, sans passer par les barrages. Pour cela, il faudra regarder la Slovénie dans les yeux à Ljubljana, puis finir en beauté par la réception de la Suisse, lors de la trêve de novembre. Et garder l’espoir que la Suède reste rincée jusqu’au bout.

L’Albanie

Vainqueurs sur le terrain de la Serbie en fin de semaine dernière (1-0), les Albanais visent les barrages. L’Angleterre étant déjà qualifiée, tout va se jouer à la deuxième place, alors que les potes d’Elseid Hysaj ont un point d’avance sur les Serbes, à deux matchs de la fin. Mais ça arrangerait bien les Aigles que les Three Lions continuent d’avoir faim. Tout peut se jouer le 13 novembre : l’Albanie bat Andorre, la Serbie perd à Wembley, et le tour est joué.…

Par Cyprien du Brusle pour SOFOOT.com