 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ces pays surprises qui peuvent encore rêver de la Coupe du monde 2026
information fournie par So Foot 15/10/2025 à 12:01

Ces pays surprises qui peuvent encore rêver de la Coupe du monde 2026

Ces pays surprises qui peuvent encore rêver de la Coupe du monde 2026

Avec les résultats de ce mardi soir, de nouvelles nations ont décroché leur billet pour la Coupe du monde 2026. C’est le cas notamment de l’Angleterre, premier pays européen qualifié. D’autres ont pris la porte, comme en zone Afrique, où des petits pays remplis d’espoir s’arrêtent aux portes des barrages. On peut penser au Bénin, au Burkina Faso ou au Niger. Mais d’autres vont tenter de leur chiper la place d’outsider. En voici dix, de l’Europe à l’Amérique du Sud, qui peuvent encore créer l’exploit comme l’Ouzbékistan ou le Cap-Vert.

Le Kosovo

Deuxième de son groupe derrière la Suisse après quatre journées, le Kosovo n’a pour l’instant jamais disputé la Coupe du monde, ni même l’Euro. La sélection emmenée par ses trois vétérans Amir Rrahmani, Vedat Muriqi et Milot Rashica peut aller embêter la Nati jusqu’au bout, et même décrocher un billet direct, sans passer par les barrages. Pour cela, il faudra regarder la Slovénie dans les yeux à Ljubljana, puis finir en beauté par la réception de la Suisse, lors de la trêve de novembre. Et garder l’espoir que la Suède reste rincée jusqu’au bout.

L’Albanie

Vainqueurs sur le terrain de la Serbie en fin de semaine dernière (1-0), les Albanais visent les barrages. L’Angleterre étant déjà qualifiée, tout va se jouer à la deuxième place, alors que les potes d’Elseid Hysaj ont un point d’avance sur les Serbes, à deux matchs de la fin. Mais ça arrangerait bien les Aigles que les Three Lions continuent d’avoir faim. Tout peut se jouer le 13 novembre : l’Albanie bat Andorre, la Serbie perd à Wembley, et le tour est joué.…

Par Cyprien du Brusle pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les Bleuets éliminés aux tirs au but par le Maroc
    Les Bleuets éliminés aux tirs au but par le Maroc
    information fournie par So Foot 16.10.2025 01:21 

    Maroc 1-1 (5-4 TAB) France Buts : Olmeta (csc, 32ᵉ) pour le Maroc // Michal (59ᵉ) pour la France Dans le remake de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et le Maroc, les Lions de l’Atlas l’ont emporté aux tirs au but (1-1, 5-4 TAB) et se sont ... Lire la suite

  • Hans Hateboer devrait être prêté à Lyon
    Hans Hateboer devrait être prêté à Lyon
    information fournie par So Foot 15.10.2025 23:38 

    Histoire d’assurer ses arrières ? Selon les informations de L’Équipe , l’Olympique lyonnais et le Stade rennais se seraient mis d’accord pour le prêt gratuit du défenseur Hans Hateboer. Le club rhodanien prendrait en charge l’intégralité du salaire du Néerlandais ... Lire la suite

  • Le Paris FC se fait écraser par Chelsea
    Le Paris FC se fait écraser par Chelsea
    information fournie par So Foot 15.10.2025 23:05 

    Chelsea 4-0 Paris FC Buts : Baltimore (sp, 31ᵉ), Kaneryd (39ᵉ), Thompson (47ᵉ) et Cuthbert (63ᵉ) Une gifle.… TM pour SOFOOT.com

  • Qui pour jouer dans l’attaque du FC Barcelone ?
    Qui pour jouer dans l’attaque du FC Barcelone ?
    information fournie par So Foot 15.10.2025 22:50 

    Avec les blessures de Robert Lewandowski et Ferran Torres durant cette trêve internationale, le Barça se retrouve avec un secteur offensif complètement décimé à l’approche du Clásico, le 26 octobre. Alors, comment Hansi Flick va-t-il bien pouvoir composer une attaque ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank