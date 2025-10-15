Bientôt le modèle de la Ligue des champions pour les qualifs à l’Euro et au Mondial ?

Bientôt le modèle de la Ligue des champions pour les qualifs à l’Euro et au Mondial ?

L’UEFA est très écolo.

La campagne de qualifications à la Coupe du monde 2026 de la zone Europe touche bientôt à sa fin. Ces soirées d’automne un peu froides, ces déplacements improbables à Reykjavik ou Wroclaw , le “Venise polonais” comme ils l’appellent. Avec son lot de polémiques, d’ennui et de surprises, dans un contexte où les sélections sont toujours plus écrasées par les clubs, ce qui pousse l’UEFA à vouloir dépoussiérer tout ça.…

SF pour SOFOOT.com