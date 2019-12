Inondations : vie et mort d'Henri, berger héroïque

La retraite est pour bientôt. À 63 ans, il est temps. Cet été, il confiera son troupeau à une éleveuse qui porte le joli prénom de Souad, même si, au fond de lui, il aimerait poursuivre encore un peu. Ses brebis, il les aime. Au café de Saint-Paul-en-Forêt (Var), on dit même qu'il préfère leur compagnie à celle des humains. Et rien dans son caractère ne vient contredire ce jugement. « Rustre », « rustique », « solitaire » sont les mots qui reviennent quand il s'agit de le définir. Mais la perspective de tout arrêter l'effraie un peu moins depuis qu'il s'est mis en tête d'écrire un livre « sur sa vie et son savoir-faire », qu'un professeur de l'Inra a promis de préfacer.Seulement, depuis ce maudit dimanche 1er décembre, c'en est fini de tout : des bêtes, des prairies, des bois et des rêves d'écriture. Henri Firn est mort dans l'habitacle de sa voiture emportée par les eaux au niveau d'un gué sur la rivière de l'Endre. Dimanche soir, autour de 18 heures, alors que la pluie tombait abondamment sur le département, classé en vigilance rouge pluie-inondations, Henri a fait du Henri : il a voulu vérifier si son élevage de wurt (une race de moutons d'Alsace haute sur pattes, résistante au froid comme aux fortes chaleurs) était en sécurité sur sa prairie entourée de filets.La pluie tombait, des orages grondaientDes filets car, outre les intempéries, le loup rôde. Il y a eu récemment une attaque et c'est pourquoi Henri a...