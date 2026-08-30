Inondations-La Chine a identifié les pays d'origine de 261 étrangers portés disparus

La Chine a annoncé dimanche que 261 ressortissants étrangers originaires de 23 pays étaient portés disparus du côté tibétain de la frontière avec le Népal à la suite de la coulée de boue dévastatrice qui a fait des centaines de morts et ravagé la région cette semaine.

Le bilan des crues soudaines qui ont frappé mercredi la région himalayenne entre le Népal et le Tibet chinois est désormais de 16 morts côté tibétain.

Des responsables régionaux ont indiqué que 104 Népalais, 49 Indiens, 33 Lettons, 18 Américains et 15 Britanniques étaient portés disparus. Ils ont précisé que les autorités de Pékin avaient informé les missions diplomatiques étrangères.

Ce décompte par nationalité est le premier communiqué par la Chine depuis l'effondrement glaciaire qui a déclenché un torrent de glace, de roches, de boue et de débris dans les rivières himalayennes.

Les autorités ont indiqué que 16 personnes avaient trouvé la mort dans le comté de Gyirong, au Tibet, samedi soir et que 546 autres étaient portées disparues.

Au Népal, les services chargés de la gestion des catastrophes ont indiqué qu'au moins 675 personnes étaient mortes de ce côté de la frontière, que 2.498 étaient portées disparues et que 7.514 avaient été secourues.

LA CHINE FAIT LE LIEN AVEC LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

CCTV a rapporté dimanche que la catastrophe avait été "provoquée par l'instabilité des glaciers sous l'effet à long terme du réchauffement climatique", ajoutant qu'il s'agissait d'une "particularité nouvelle et marquante des catastrophes liées à la cryosphère" sur le plateau tibétain.

Il a fallu six à sept minutes pour que la coulée de boue venue du côté népalais atteigne le comté de Gyirong, a rapporté CCTV, citant les conclusions de scientifiques chinois.

Des images de vidéosurveillance filmées à la frontière montraient des torrents d'eau et de débris engloutissant des bâtiments tandis que des personnes tentaient de fuir.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré samedi à son homologue népalais lors d'un appel téléphonique que la coulée de boue constituait la "catastrophe transfrontalière la plus grave" de ces dernières années, et que les opérations de sauvetage présentaient une difficulté et une complexité sans précédent, selon CCTV.

La Chine a mobilisé plus de 2.100 secouristes et alloué au moins 220 millions de yuans (28,2 millions d'euros) pour soutenir les efforts de secours.

Pékin fournit également au Népal une aide financière d'urgence, des équipements de secours, des données satellitaires et hydrologiques, et a dépêché des experts en sauvetage dans les tunnels, a indiqué la chaîne de télévision.

Les deux pays collaborent pour identifier les personnes disparus, quelle que soit leur nationalité, et renforcent leur coopération en matière de prévention et de gestion des catastrophes, ainsi que de lutte contre le changement climatique, a rapporté CCTV.

(Laurie Chen et Ethan Wang à Pékin, Adnan Abidi à Trishuli; version française Camille Raynaud)