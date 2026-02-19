Inondations : l’aménagement du territoire est-il responsable ?

(Crédits: Unsplash - Matthew)

Les inondations qui touchent le Sud-Ouest de la France provoquées par la tempête Nils pourraient alimenter à nouveau le débat sur le rôle l'aménagement du territoire dans la survenue de ces événements. Les inondations sont pourtant des phénomènes complexes et le rôle des aménagements reste difficile à estimer.

Depuis plusieurs années, l'Europe est frappée par des inondations majeures aux bilans humains terribles : 243 morts en juillet 2021 en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, 17 morts en mai 2023 en Italie du Nord, 27 morts en septembre 2024 lors de la tempête Boris en Europe Centrale, de l'Allemagne à la Roumanie, et 237 morts en octobre 2024 dans le sud de Valence. Plus près de nous, les inondations de la Vilaine de ce mois de janvier 2026 et celles de l'année dernière ont ravivé pour les habitants le spectre des inondations du passé.

Ces évènements frappent les esprits et font la une des médias, surtout s'ils se déroulent en Europe. Très vite, des causes liées à l'aménagement du territoire sont invoquées. En Espagne, l'extrême droite a condamné les écologistes qui ont prôné l'arasement des barrages. Vérification faite, il ne s'est agi que de la suppression de « barrières » peu élevées et le lien avec les barrages n'est pas attesté. En Bretagne, à l'inverse, suite à la crue de la Vilaine début 2025 et à l'inondation de plusieurs quartiers de Rennes et de Redon, plusieurs coupables ont été rapidement désignés dans les médias. Le changement climatique d'abord, puis le remembrement des territoires ruraux et le drainage des parcelles agricoles qui ont accompagné la révolution verte des années 1960 et 1970 ont été pointés du doigt.

Les scientifiques de l'eau soulignent le rôle des aménagements passés sur les sécheresses et les tensions autour de la ressource en eau. Pour autant, l'attribution des causes à des événements exceptionnels comme les crues intenses s'avère difficile. Faut-il chercher un seul coupable, ou bien plusieurs ? Changement climatique et modification des usages des sols contribuent à la genèse des inondations, mais leurs implications respectives dans ces évènements varient selon le type d'inondation ainsi qu'au cours du temps.

Il est difficile de déterminer les causes des crues

Isoler la part de responsabilité du changement climatique dans la survenue d'un événement climatique extrême est ce qu'on appelle un processus d'attribution. La science de l'attribution, relativement récente, est nécessaire pour quantifier les impacts du changement climatique dans des processus complexes et variables. Un exemple récent est l'étude menée suite aux pluies torrentielles d'octobre 2024 en Espagne, qui a montré que ce type d'épisode pluvieux présente jusqu'à 15 % de précipitations supplémentaires par rapport à un climat sans réchauffement. En d'autres termes, environ une goutte d'eau sur six tombée lors de cet épisode peut être imputée au changement climatique.

Si l'attribution des pluies est aujourd'hui de mieux en mieux maîtrisée, celle des crues reste moins bien déterminée. On confond souvent l'attribution de la pluie et celle de la crue, alors qu'elles ne sont pas équivalentes. Entre le moment où la pluie tombe et celui où la rivière déborde, il se passe beaucoup de choses au niveau du bassin versant : selon le degré d'humidité et la nature du sol et du sous-sol ou bien la manière dont il a été aménagé, il peut agir comme tampon ou accélérer les flux d'eau. Deux bassins versants différents auront des réponses également différentes pour un même volume de pluie, et un même volume de pluie tombant sur un même bassin versant peut avoir des conséquences très différentes selon le moment de l'année. La survenue d'une crue dépend donc de la combinaison de deux dés : la pluie qui tombe sur le bassin versant et la capacité de ce bassin à l'absorber.

Le changement climatique et les aménagements perturbent l'absorption des sols

Les études d'attribution des pluies montrent avec certitude que le réchauffement climatique — et donc les activités humaines qui en sont la cause — intensifient les pluies fortes et les rendent de plus en plus fréquentes. Si nos futurs étés seront plus secs, les hivers seront eux plus humides, notamment dans le nord de la France. Qu'en est-il du deuxième dé, la capacité d'absorption des bassins versants ? Le changement climatique l'affecte également, en modifiant l'humidité des sols au fil des saisons. Mais cette capacité dépend aussi largement des transformations opérées par certaines activités humaines.

C'est le cas par exemple des barrages, conçus pour stocker l'eau lors des saisons humides et qui ont la capacité de tamponner la puissance des crues. Mais d'autres phénomènes sont impliqués, comme l'urbanisation, qui imperméabilise les sols en remplaçant champs et prairies par du béton et de l'asphalte. Ces surfaces imperméables réduisent fortement l'infiltration et favorisent le ruissellement. Même si l'urbanisation reste marginale à l'échelle des grands bassins versants, elle peut jouer un rôle majeur localement, notamment en zones périurbaines, où les petits cours d'eau sont souvent canalisés ou recouverts.

Les aménagements agricoles comptent également. Le remembrement, qui a fait disparaître des milliers de haies et fossés au profit de grandes parcelles plus facilement exploitables pour des machines agricoles, a profondément modifié la circulation de l'eau. En parallèle, d'autres transformations ont réduit la capacité du paysage à retenir l'eau lors des pluies fortes, comme la pose de drains en profondeur dans les sols agricoles qui vise à évacuer l'excédent d'eau des terres trop humides durant l'hiver. La création de digues et de canaux pour limiter l'expansion des rivières, le creusement des cours d'eau et la rectification de leurs berges les ont recalibrées pour les rendre linéaires. Ces différents aménagements ont des effets importants. Ils modifient le cycle de l'eau continental en accélérant globalement les flux vers la mer. Les niveaux des nappes ont déjà été affectés par ces modifications. Dans les vastes marais du Cotentin, nous avons montré que le niveau moyen des nappes a chuté d'environ un mètre depuis 1950, alors que les aménagements des siècles précédents avaient déjà diminué ces niveaux. Le changement climatique va renforcer cette diminution des niveaux de nappe au moins sur une grande partie du territoire hexagonal.

D'un bassin à l'autre, des effets différents

Ces facteurs jouent différemment selon la surface des bassins versants et leur localisation : l'urbanisation a un effet très fort sur les crues des petits bassins versants côtiers de la Côte d'Azur, qui ont une surface inférieure à 10 km2, mais un effet moindre sur le bassin versant de la Vilaine, qui compte 1 400 km2 à Rennes après la confluence avec l'Ille. À l'inverse, les pratiques agricoles ont un effet plus important sur les crues du bassin de la Vilaine que sur ceux de la Côte d'Azur.

Aujourd'hui, il est difficile de quantifier précisément la part relative de ces facteurs dans l'occurrence des crues observées. En amont des cours d'eau, certaines transformations peuvent ralentir la propagation des crues en augmentant des capacités de stockage locales, par exemple dans les sols, les zones humides ou les plaines inondables, tandis qu'en aval, l'accélération des flux et leur addition tendent à dominer. Chacun des aménagements décrits influence la manière dont un bassin versant absorbe ou accélère l'eau, mais l'addition de leurs effets crée une interaction complexe dont nous ne savons pas précisément faire le bilan.

Lors d'événements exceptionnels comme la crue de Valence, ce sont avant tout les volumes de pluie qui déclenchent la crue et ses conséquences, le changement climatique pouvant intensifier ces précipitations. Les aménagements du territoire influencent de manière secondaire la façon dont l'eau s'écoule et se concentre dans les bassins versants. Il n'en reste pas moins que ces deux effets jouent un rôle de plus en plus important dans les événements de moindre ampleur, dont les impacts sont néanmoins importants et dont l'occurrence a déjà augmenté et va encore s'accentuer dans le futur. Pour deux degrés de réchauffement, l'intensité des crues décennales (d'une ampleur observée en moyenne une fois tous les 10 ans) augmentera potentiellement de 10 à 40 % dans l'Hexagone, et celle des crues centennales (observées en moyenne une fois tous les siècles) de plus de 40 %.

Une vie en catastrophes ?

Ces événements ont provoqué des prises de position politique virulentes. Certains, en particulier à droite de l'échiquier politique, ont remis en question les politiques récentes de restauration de l'état naturel des cours d'eau, de protection des zones humides et de destruction des barrages. Elles ont conduit à des appels à la suppression de l'Office français de la biodiversité lors des manifestations agricoles, proposition reprise par le sénateur Laurent Duplomb devant le Sénat le 24 janvier 2024.

Les aménagements les plus récents, défendus par de nombreuses structures territoriales, visent à redonner au cycle de l'eau, et en particulier aux rivières, des espaces plus larges et à recréer ou protéger des zones humides. Tous ces aménagements conduisent à ralentir les flux et donc luttent contre les inondations, tout en préservant la biodiversité à laquelle notre santé est liée. Les zones humides sont par exemple les meilleurs ennemis des moustiques tigres, en permettant le développement de leurs prédateurs. Bien qu'ils exigent de concéder des terres agricoles aux milieux naturels, ces aménagements nourrissent les nappes qui restent le meilleur réservoir pour le stockage de l'eau des saisons humides.

Remettre en question les politiques de recalibration des cours d'eau, de remembrement et de drainage, tout comme l'imperméabilisation des zones urbaines, est une nécessité imposée par l'adaptation au changement climatique. Il s'agit de limiter ou éviter les tensions entre les besoins des activités humaines et les besoins des écosystèmes qui pourraient en faire les frais. Les inondations catastrophiques ne sont qu'en partie liées aux aménagements et ne peuvent pas justifier à elles seules les politiques de retour à l'état naturel des cours d'eau, qui sont en revanche une réponse aux sécheresses estivales à venir. Pour autant, ces inondations majeures sont là pour nous alerter sur les effets du changement climatique. Les étés vont devenir plus secs et les ressources vont manquer, mais les événements extrêmes vont également se multiplier. Une vie en catastrophes nous attend si nous ne transformons pas nos modes de consommation et de production. Tel est le message porté par les inondations. Sera-t-il mieux entendu que les appels des hydrologues ?