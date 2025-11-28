Espagne: l'inflation reflue légèrement en novembre, à 3% sur un an

( AFP / OMAR HAJ KADOUR )

L'inflation en Espagne a légèrement reflué en novembre, tombant à 3% sur un an, toujours au-dessus de l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE), selon une estimation provisoire publiée vendredi par l'Institut national de Statistiques (INE).

En octobre, la hausse des prix avait atteint 3,1% en glissement anuel, au plus haut depuis juin 2024, selon l'INE.

Sur un mois, les prix ont augmenté de 0,2%.

La légère baisse observée en novembre sur un an "est principalement due à la diminution des prix de l'électricité, par rapport à la hausse de novembre 2024", précise l'INE dans un communiqué.

En Espagne, l'inflation avait dépassé les 10% à l'été 2022 dans la foulée du déclenchement de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, dont les conséquences avaient entraîné une flambée des prix de l'énergie.

Le coût du logement, dont les prix ont explosé depuis plusieurs années, notamment dans les grandes villes espagnoles, reste l'une des préoccupations principales de la population.

Malgré une inflation qui grignote le porte-monnaie des Espagnols, le contexte économique global reste positif pour l'Espagne avec une croissance attendue pour 2025 à 2,9% par le gouvernement, tirée notamment par le tourisme, les investissements et la consommation des ménages.