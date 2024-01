Inner Mastery : la secte des drogues psychédéliques vient d’être démantelée

En novembre 2022, lors d'une enquête sur les substances hallucinogènes, nous avions infiltré Inner Mastery, véritable multinationale des drogues psychédéliques, lors d'une retraite qu'elle organisait en Belgique. Ce groupe, aux allures de secte néochamanique, vient d'être démantelé lors d'une vaste opération de la police nationale espagnole en collaboration avec le service de surveillance des douanes. Inner Mastery a été créée en 2013 par Alberto Varela, un Espagnol d'origine argentine, à la fois homme d'affaires et maître spirituel. Lors des retraites, qui duraient plusieurs jours, l'organisation développait une offre complète de prestations centrées sur le développement personnel et l'amélioration de la santé physique et émotionnelle grâce à la consommation de psychotropes.



Lors de notre enquête, nous avions recueilli le témoignage d'adeptes qui enchaînaient les trips psychédéliques pendant plusieurs jours, voire semaines. Ces événements se déroulaient dans une vingtaine de pays, dont la France, au sein d'appartements loués sur Airbnb – notamment à Paris – ou de grandes maisons, appelées « épicentres », qui faisaient office de sièges nationaux du mouvement. Les participants se voyaient proposer une multitude de drogues, avec, en particulier, ce qui a fait le succès d'Inner Mastery, une cérémonie nocturne d'Ayahuasca. Cette décoction hallucinogène préparée à partir de plantes est utilisée dans les