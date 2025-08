Inde: l'armée recherche une centaine de personnes après une crue subite dans l'Himalaya

Sur cette photo prise le 5 août 2025 et diffusée par l'armée indienne, des immeubles d'habitation apparaissent envahis par une eau boueuse, après une crue subite survenue dans l'Etat d'Uttarakhand ( Indian Army / - )

L'armée indienne recherche mercredi une centaine de personnes portées disparues au lendemain d'une crue subite meurtrière qui a touché une localité de l'Himalaya.

Au moins quatre personnes ont été tuées et une centaine d'autres sont portées disparues - parmi lesquelles 11 soldats - après que des eaux boueuses mélangées à des débris ont envahi la vallée de la localité de Dharali, dans l'Etat septentrional d'Uttarakhand.

"Des colonnes militaires supplémentaires" ont été déployés pour les opérations de secours aux côtés de chiens renifleurs, de drones et d'engins de génie civil, a annoncé l'armée indienne mercredi.

Des hélicoptères militaires sont mobilisés à des fins d'approvisionnement, notamment en médicaments, et d'évacuation, a ajouté l'armée.

Des vidéos diffusées par les médias indiens montrent des torrents d'eaux boueuses emporter mardi après-midi des immeubles d'habitation de Dharali, un lieu touristique de l'Uttarakhand.

On y voit plusieurs personnes courir avant d'être englouties par des vagues sombres encombrées de débris détruisant des bâtiments entiers.

Le chef du gouvernement régional Pushkar Singh Dhami a précisé que l'inondation était due à des précipitations soudaines et intenses.

- "Pluies incessantes" -

Des pluies torrentielles continuent mercredi de tomber sur la région.

"Les habitants ont été déplacés sur les hauteurs en raison de l'élévation des niveaux d'eau causée par les pluies incessantes", a indiqué l'armée.

Les prévisionnistes ont annoncé mercredi que le niveau de tous les principaux fleuves de l'Etat d'Uttarakhand se trouvait au-dessus du seuil de danger.

Une large partie de Dharali est envahie par la boue. Des responsables des opérations de secours estiment qu'elle recouvre certains lieux à hauteur de 15 mètres, de quoi recouvrir entièrement des bâtiments.

Les services météorologiques indiens avaient émis une alerte en raison de fortes pluies dans l'Uttarakhand, précisant avoir enregistré 21 cm de précipitations dans des zones isolées de cet Etat.

Les inondations meurtrières et les glissements de terrain sont courants lors de la saison de la mousson de juin à septembre en Inde. Les experts affirment que le changement climatique accroît leur intensité et leur fréquence.

L'agence météorologique des Nations unies (OMM) indiquait l'année dernière que les inondations et sécheresses de plus en plus intenses étaient "un signal d'alarme" de ce qui attendait les populations à l'heure du changement climatique, qui rend le cycle de l'eau de la planète plus imprévisible.