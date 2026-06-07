Initalement organisé en Espagne, le match Congo-Chili aura finalement lieu à Orléans

Retour à la Source.

Alors qu’elle devait se tenir en Espagne le 9 juin prochain, la rencontre amicale entre la République démocratique du Congo et le Chili aura finalement lieu à Orléans. Le maire de la ville espagnole La Línea de la Concepción est intervenu pour interdire la bonne tenue de la partie, en raison de l’épidémie d’Ebola dans le pays africain et de la « prudence » dont il faut faire preuve. Il fallait alors, pour les Léopards, trouver un nouveau lieu. Ce sera donc le stade de la Source qui accueillera les deux nations, mais sans spectateurs, le match se déroulant à huis clos. Pour rappel, la RD Congo a été obligée de respecter un délai de 21 jours hors du pays pour pouvoir prendre part au Mondial.…

AL pour SOFOOT.com