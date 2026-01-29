ING: bénéfice net en légère baisse en 2025 malgré un bond au 4T

Le géant bancaire néerlandais ING a annoncé jeudi un léger recul de 1% de son bénéfice net en 2025, tout en enregistrant une forte progression de 23,3 % au quatrième trimestre.

Sur l’ensemble de l’année, la banque a dégagé un bénéfice net de 6,33 milliards d’euros, contre 6,39 milliards un an plus tôt, un résultat globalement conforme aux prévisions du groupe.

"Notre résultat net est resté globalement stable à 6,3 milliards d’euros, soutenu par une solide dynamique commerciale et une gestion rigoureuse des coûts", a déclaré le directeur général d’ING, Steven van Rijswijk, dans un communiqué.

La performance a été particulièrement marquée au quatrième trimestre, avec un bénéfice net de 1,41 milliard d’euros, contre 1,15 milliard à la même période de l’année précédente. Cette progression s’explique notamment par une forte hausse des revenus d’intérêts.

Le revenu total du groupe a augmenté de 0,9% en 2025 pour atteindre 23 milliards d’euros. Sur le seul quatrième trimestre, il s’est établi à 3,93 milliards d’euros, en hausse de 4,8 % sur un an.

ING a également poursuivi son expansion commerciale, accueillant 352.000 nouveaux clients au quatrième trimestre et plus d’un million sur l’ensemble de l’année, principalement en Allemagne, en Espagne et en Roumanie.

Pour l’avenir, la banque anticipe un revenu total de 24 milliards d’euros en 2026, porté par la croissance des volumes et une hausse attendue de 5 à 10% des revenus issus des commissions.

"Forts de notre dynamique commerciale et de notre discipline en matière de coûts, nous abordons 2026 avec des perspectives solides", a souligné M. van Rijswijk.

Enfin, ING a revu à la hausse ses prévisions pour 2027, visant désormais un revenu total supérieur à 25 milliards d’euros, dont 5 milliards provenant des commissions.