Info So Foot : Patrick Zabi pourrait s'engager à Newcastle... et rester à Reims
Un Patrick à la mode. On ne parle pas de Sébastien, Bruel ou Dempsey, mais bien de Zabi, le milieu de terrain rémois, qui pourrait faire l’objet d’un transfert dans les dernières heures de ce mercato d’hiver .
Selon nos informations, des émissaires anglais auraient été aperçus ce lundi à Reims pour tenter de boucler le transfert du joueur ivoirien de 19 ans. Zabi pourrait en effet s’engager avec Newcastle sur la durée (un contrat de quatre ou cinq ans l’y attendrait). …
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
