Inflation : Olivia Grégoire réclame "un peu de cohérence et beaucoup de responsabilité" aux distributeurs

Alors que les prix alimentaires sont toujours très élevés, l'exécutif veut avancer l'atterrissage des renégociations commerciales pour l'amener au 15 janvier et non pas au 1er mars et "gagner ainsi six semaines et aller chercher des baisses de prix".

La ministre chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme Olivia Grégoire, le 17 octobre 2023 à l'Assemblée nationale. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le gouvernement a-t-il les moyens de faire baisser les prix en rayon? Alors que l'inflation grève le porte-monnaie des Français depuis des mois, la ministre chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme Olivia Grégoire a reconnu jeudi 26 octobre sur RTL que les prix alimentaires ne reculaient "pas suffisamment pour que les Français s'en rendent compte" malgré un ralentissement de l'inflation.

L'exécutif veut avancer l'atterrissage des renégociations commerciales pour l'amener au 15 janvier et non pas au 1er mars grâce à un projet de loi adopté à l'Assemblée nationale début octobre et examiné ce jeudi au Sénat. L'objectif : "gagner ainsi six semaines et aller chercher des baisses de prix" , a résumé la ministre.

Dans ce contexte, Olivia Grégoire demande aux distributeurs, qui demandaient cette renégociation de longue date, "un peu de cohérence et beaucoup de responsabilité".

"En moyenne, les prix à la production agricole ont baissé de 7% sur un an (...) Je ne suis pas là pour dire qu'il y a des gentils et des méchants. Je vois des prix de cours de matières premières. Je vois que depuis dix ans quand les prix de production agricole baissent, les prix en rayon baissent. Les faits sont têtus", a avancé Olivia Grégoire, dénonçant "ceux qui ne jouent pas le jeu et ne transforment pas l'essai".

"Tout est sur la table pour aller chercher des baisses de prix . C'est la mission des distributeurs et des industriels", a-t-elle martelé, tout en admettant que les supermarchés faisaient face à une diminution de 4% de leurs volumes de vente.

Industriels et distributeurs se renvoient la balle

Michel-Edouard Leclerc, porte-voix du leader de la grande distribution alimentaire E.Leclerc, s'est montré très pessimiste la semaine dernière sur BFMTV : "c'est très clair, il n'y aura pas de baisses de prix".

Le patron des Mousquetaires-Intermarché Thierry Cotillard a été plus optimiste auprès de l'AFP vendredi dernier, estimant que des baisses de prix étaient possibles... Mais à condition que ses fournisseurs prennent "leurs responsabilités".

Selon eux, les fournisseurs agro-industriels entament les négociations en réclamant des hausses de prix , alors que l'objectif du texte législatif est d'avancer de quelques semaines le calendrier de négociations pour répercuter rapidement des supermarchés la baisse de certains coûts de fabrication (emballage ou énergie) ou de matières premières agricoles. "On est au début des négociations, les tarifs viennent d'arriver. On a deux mois et demi pour la négociation. À l'entrée des négociations, on démarre rarement avec des baisses mais ce qui compte, ce n'est pas le départ mais la ligne d'arrivée" , a rappelé Olivia Grégoire

L'Ilec, organisation qui porte la voix des plus gros industriels, a déjà averti que l'issue des négociations serait "contrastée".