Inflation : les supermarchés demandent une nouvelle négociation avec les industriels

Pas avant, au moins, mars 2024. Les distributeurs ont lancé l'alerte mercredi lors d'une réunion à Bercy quant aux prix alimentaires, qui ne devraient pas baisser avant sept mois et la fin des prochaines négociations avec les industriels. Les supermarchés demandent au gouvernement de pousser les industriels à la renégociation.

« On a demandé à pouvoir renégocier vraiment et le plus vite possible » pour répercuter dans les rayons des supermarchés la baisse des coûts de production de nombreuses denrées, a expliqué à l'AFP le délégué général de la fédération patronale de la grande distribution (FCD), Jacques Creyssel, à l'issue de cette réunion avec le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, et la ministre déléguée notamment au Commerce, Olivia Grégoire.

Le gouvernement recevra les industriels qui approvisionnent les supermarchés jeudi. « L'enjeu est de faire en sorte que les grands industriels, notamment étrangers, veuillent bien enclencher les renégociations pour ne pas attendre mars prochain », a encore martelé Jacques Creyssel. « Cela peut passer par la loi ou par un accord avec un engagement de la part des industriels, comme notre secteur l'avait fait l'an dernier » quand les coûts de production étaient cette fois orientés très à la hausse.

Sans cela, « on espère pour mars » une baisse des prix des produits alimentaires en magasin, avait précédemment déclaré sur RTL le patron du groupement

