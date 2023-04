Inflation : Duralex relance sa production après cinq mois d’arrêt

Le verrier Duralex a relancé sa production lundi sur son site historique de La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret), après cinq mois de mise à l'arrêt en raison des prix élevés de l'énergie, a constaté un journaliste de l'Agence France-Presse.

« L'État a été au rendez-vous, avec 15 millions d'euros pour aider au redémarrage de l'activité. […] On a aujourd'hui un redémarrage, en grande partie parce que les prix de l'énergie ont baissé, mais aussi en partie parce que l'État a fait son boulot », s'est félicité le ministre délégué chargé de l'Industrie, Roland Lescure, en visite sur le site lundi matin. « On a mis en place des aides énergie qui ont été utiles », a-t-il estimé.

L'entreprise basée dans la banlieue d'Orléans avait mis son four en veille en novembre 2022 et placé l'ensemble de ses salariés en chômage partiel pour économiser sur l'énergie et préserver ses finances. « Sans l'aide de l'État, on n'en serait pas là, on aurait pris des décisions beaucoup plus drastiques il y a quelques mois », a abondé le président de Duralex, José-Luis Llacuna, qui a estimé les pertes du verrier à 2 millions d'euros pendant l'arrêt de la production.

Une reprise timide de l'activité

« Les 250 salariés de Duralex ont très bien tenu pendant ces cinq mois. […] Ils sont tous là au rendez-vous », a-t-il apprécié. « Les prix de l'énergie se stabilisent un

