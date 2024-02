Inflation : abaisser trop rapidement les taux directeurs représenterait un "risque plus élevé" pour l'économie, alerte le FMI

Kristalina Georgieva à Washington, aux États-Unis, le 10 janvier 2024. ( AFP / OLIVIER DOULIERY )

"Nous sommes en route pour un atterrissage en douceur" de l'économie "mais ce n'est pas fait. Nous sommes encore 15 mètres au-dessus du sol et nous devons continuer jusqu'à l'atterrissage complet", a mis en garde la patronne du FMI, Kristalina Georgieva, jeudi 1er février.

Le Fonds monétaire international (FMI) craint un "risque plus élevé" pour l'économie. Jeudi 1er février devant la presse, la patronne du FMI, Kristalina Georgieva a mis en garde contre un abaissement trop rapide des taux directeurs alors que l'inflation n'est pas revenue au niveau attendu.

"Notre équipe a regardé dans l'histoire et sa conclusion est qu'un desserrement prématuré représente un risque plus élevé (pour l'économie, NDLR) que s'il intervient un peu trop tard", a déclaré la directrice générale du FMI, alors que la pression monte sur les banques centrales pour commencer à abaisser leurs taux.

"Le moment est effectivement très important"

S'exprimant plus particulièrement sur le cas des Etats-Unis, Kristalina Georgieva a souligné que "le moment est effectivement très important. Si vous observez la position de la Fed, ils reconnaissent que le travail n'est pas encore terminé mais que l'on s'en rapproche". Mais, a-t-elle dit, "ne les gardez pas élevés si ce n'est pas nécessaire", tout en soulignant que "nous sommes en route pour un atterrissage en douceur" de l'économie "mais ce n'est pas fait. Nous sommes encore 15 mètres au-dessus du sol et nous devons continuer jusqu'à l'atterrissage complet".

Mercredi la Réserve fédérale (Fed) a en effet laissé ses taux d'intérêt inchangés et semblé fermer la porte à une possible baisse lors de sa prochaine réunion, prévue mi-mars, comme l'espéraient pourtant les marchés. "Presque tous" les membres du comité monétaire de la Fed sont favorables à "une baisse des taux cette année mais il est "peu probable que le Comité atteigne, d'ici la réunion de mars, un niveau de confiance" suffisant pour d'ores et déjà l'envisager, avait ainsi déclaré son président, Jerome Powell, lors d'une conférence de presse.

L'Egypte et l'Argentine

La directrice générale du FMI a par ailleurs profité de ses échanges avec la presse pour faire le point sur deux des principaux dossiers du Fonds, l'Egypte et l'Argentine. Pour le pays proche-oriental, la situation sécuritaire dans la région et les attaques de la milice yéménite Houthi contre le trafic maritime dans la mer Rouge ont un impact sur une économie déjà en souffrance. L'Egypte "reste une vraie priorité" alors que le pays "doit gérer des problèmes complexes". "Nous discutons actuellement pour augmenter notre programme (d'aide) compte tenu des développements de ce dernier mois", a expliqué Kristalina Georgieva, "ils envisagent des ajustements systémiques de leur politique et nous travaillons sur ces détails".

Concernant le pays du cône sud-américain, la patronne du FMI a confirmé qu"'à ce point, nous ne discutons pas d'un nouveau programme", se félicitant du travail "d'une bonne équipe économique en place, avec un président (Javier Milei, NDLR) très pragmatique, qui cherche comment son pays peut se sortir de ces difficultés". Jeudi, le FMI a confirmé le versement d'une nouvelle tranche d'aide de 4,7 milliards de dollars à l'Argentine dans le cadre du programme actuellement en cours.