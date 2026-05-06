Infantino promet un Coca et un hot-dog contre une place pour le Mondial
Mépris, déconnexion ou les deux ? Les tarifs des billets pour la Coupe du monde 2026 explosent et, si les supporters sont les premiers à en pâtir, cela ne semble évidemment pas inquiéter Gianni Infantino. Toujours plus vénal, le président de la FIFA ne s’émeut guère de la revente sans plafonnement, qui fait pourtant atteindre des prix complètement démesurés.
Des billets à deux millions de dollars …
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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