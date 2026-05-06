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Infantino promet un Coca et un hot-dog contre une place pour le Mondial
information fournie par So Foot 06/05/2026 à 14:37

Infantino promet un Coca et un hot-dog contre une place pour le Mondial

Infantino promet un Coca et un hot-dog contre une place pour le Mondial

Mépris, déconnexion ou les deux ? Les tarifs des billets pour la Coupe du monde 2026 explosent et, si les supporters sont les premiers à en pâtir, cela ne semble évidemment pas inquiéter Gianni Infantino. Toujours plus vénal, le président de la FIFA ne s’émeut guère de la revente sans plafonnement, qui fait pourtant atteindre des prix complètement démesurés.

Des billets à deux millions de dollars

EL pour SOFOOT.com

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