Incursions aériennes : les Etats-Unis envoient du matériel antidrones au Danemark pour le sommet européen
information fournie par Boursorama avec Media Services 30/09/2025 à 18:23

Copenhague accueille deux sommets européens réunissant plus de 40 chefs de gouvernement mercredi et jeudi.

Le ministre danois de la Défense, Troels Lund Poulsen, à Copenhague, le 17 septembre 2025 ( Ritzau Scanpix / EMIL NICOLAI HELMS )

Les Etats-Unis ont envoyé du matériel antidrones au Danemark pour les sommets européens des 1er et 2 octobre, a annoncé mardi 30 septembre le ministère danois de la Défense rejoignant les nombreux pays européens à offrir du soutien au Danemark après le survol de drones au-dessus du pays.

"Nous sommes heureux et reconnaissants que les Etats-Unis soutiennent également le Danemark avec des capacités antidrones dans le cadre du prochain sommet", a écrit le ministère sur X.

Les récents signalements de drones à travers le Danemark ont entraîné la fermeture de plusieurs aéroports, dont celui de Copenhague -- le plus grand d'Europe du Nord. Des drones ont également été observés au-dessus de sites militaires danois, mais aucune nouvelle observation n'a été rapportée depuis le 27 septembre.

L'ombre de Moscou sur des drones encore non-identifiés

Copenhague accueille deux sommets européens réunissant plus de 40 chefs de gouvernement mercredi et jeudi. Pour assurer la sécurité du sommet, le Danemark a annoncé dimanche qu'il fermait l'espace aérien à tous les drones civils jusqu'à vendredi. Même si la police n'a pas encore identifié les auteurs des incursions, la Première ministre danoise à pointé du doigt la Russie.

Dans une allocution vidéo, Mette Frederiksen a affirmé jeudi qu'un seul "pays constitue une menace pour la sécurité de l'Europe - et c'est la Russie". Craignant sabotages et attaques hybrides, le pays a également décidé mardi de relever le niveau de sécurité des infrastructures énergétiques à orange, le deuxième niveau le plus élevé.

