Incursions aériennes : les Etats-Unis envoient du matériel antidrones au Danemark pour le sommet européen

Copenhague accueille deux sommets européens réunissant plus de 40 chefs de gouvernement mercredi et jeudi.
Le ministre danois de la Défense, Troels Lund Poulsen, à Copenhague, le 17 septembre 2025 ( Ritzau Scanpix / EMIL NICOLAI HELMS )
Les Etats-Unis ont envoyé du matériel antidrones au Danemark pour les sommets européens des 1er et 2 octobre, a annoncé mardi 30 septembre le ministère danois de la Défense rejoignant les nombreux pays européens à offrir du soutien au Danemark après le survol de drones au-dessus du pays.
"Nous sommes heureux et reconnaissants que les Etats-Unis soutiennent également le Danemark avec des capacités antidrones dans le cadre du prochain sommet", a écrit le ministère sur X.
Les récents signalements de drones à travers le Danemark ont entraîné la fermeture de plusieurs aéroports, dont celui de Copenhague -- le plus grand d'Europe du Nord. Des drones ont également été observés au-dessus de sites militaires danois, mais aucune nouvelle observation n'a été rapportée depuis le 27 septembre.
L'ombre de Moscou sur des drones encore non-identifiés
Copenhague accueille deux sommets européens réunissant plus de 40 chefs de gouvernement mercredi et jeudi. Pour assurer la sécurité du sommet, le Danemark a annoncé dimanche qu'il fermait l'espace aérien à tous les drones civils jusqu'à vendredi. Même si la police n'a pas encore identifié les auteurs des incursions, la Première ministre danoise à pointé du doigt la Russie.
Dans une allocution vidéo, Mette Frederiksen a affirmé jeudi qu'un seul "pays constitue une menace pour la sécurité de l'Europe - et c'est la Russie". Craignant sabotages et attaques hybrides, le pays a également décidé mardi de relever le niveau de sécurité des infrastructures énergétiques à orange, le deuxième niveau le plus élevé.
