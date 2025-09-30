 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Indonésie: trois morts et 38 disparus dans l'effondrement d'une école
information fournie par AFP 30/09/2025 à 12:36

Les secours inspectent le site de l'effondrement d'une école islamique à Sidoarjo, en Indonésie, le 29 septembre 2025 ( AFP / Juni KRISWANTO )

Les équipes de sauveteurs tentaient mardi en Indonésie de porter secours à au moins 38 personnes portées disparues après l'effondrement la veille d'une école islamique, dont le bilan provisoire est de trois morts.

Plus d'une centaine d'étudiants s'étaient rassemblés pour la prière de l'après-midi lundi à l'internat islamique Al-Khoziny, dans la ville de Sidoarjo, dans l'est de Java, lorsque l'immeuble s'est soudainement effondré.

"À ce jour, le bilan est de trois décès et de 99 survivants", a déclaré mardi le directeur de l'Agence nationale de recherche et de sauvetage, Mohammad Syafii.

Le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB), Abdul Muhari, a indiqué de son côté que les sauveteurs recherchaient toujours activement 38 personnes qui seraient coincées sous les décombres.

Des familles sans nouvelles de leurs proches étaient rassemblées autour du bâtiment à plusieurs étages de Sidoarjo, commune située à environ 30 km au sud de la grande ville de Surabaya, a constaté un journaliste de l'AFP.

Des proches consultent une liste de noms alors que les opérations de secours se poursuivent à l'école Al-Khoziny à Sidoarjo, en Indonésie, le 30 septembre 2025 ( AFP / Juni KRISWANTO )

Plus de 300 personnes, dont des soldats et des policiers, participent aux opérations de recherche rendues difficiles par l'état "instable" des décombres, a expliqué M. Syafii. Les blocs de béton s'empilent les uns sur les autres, nécessitant un traitement spécial de la part des sauveteurs, a-t-il précisé.

Des équipements lourds tels que des grues et des excavatrices pourraient accélérer et faciliter le levage de matériaux en béton, a-t-il souligné. "Il est toutefois important de noter que les mouvements du béton peuvent menacer la vie des survivants encore coincés sous les décombres", a-t-il relevé.

Après un premier décès lundi, Atok Irawan, directeur d'un hôpital local à Sidoarjo, a indiqué aux journalistes que deux personnes supplémentaires, soignées aux urgences, étaient décédées des suites de leurs blessures mardi.

Huit blessés actuellement soignés à l'hôpital sont tous dans un état "stable", a-t-il ajouté.

- Piliers défectueux -

Des étudiants observent les recherches des secours pour trouver des survivants à l'école islamique effondrée de Sidoarjo, en Indonésie, le 29 septembre 2025 ( AFP / Juni KRISWANTO )

Lundi, l'un des gardiens de l'internat, Abdus Salam Mujib, avait indiqué que le bâtiment s'est effondré pendant que des ouvriers coulaient du béton pour ériger un étage supplémentaire.

"Les piliers des fondations n'auraient pas pu supporter le poids du moulage, provoquant l'effondrement du bâtiment jusqu'au rez-de-chaussée", a déclaré M. Abdul dans un communiqué lundi.

Selon lui, l'accident aurait pu être être évité si des normes de construction plus strictes avaient été respectées.

Le laxisme de ces normes suscite de vives inquiétudes quant à la sécurité des bâtiments en Indonésie.

Début septembre, trois personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans l'effondrement d'un bâtiment abritant une salle de prière dans l'ouest de Java.

En 2022, un mini-marché de trois étages s'est effondré dans le sud de Kalimantan, tuant cinq personnes. En 2018, 75 personnes ont été blessées lorsque la mezzanine du bâtiment de la Bourse à Jakarta s'est effondrée.

