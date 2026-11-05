Indonésie : la croissance accélère au 3e trimestre

( AFP / ADEK BERRY )

La croissance économique de l'Indonésie s'est accélérée au troisième trimestre pour atteindre 5,5 %, dépassant les prévisions, grâce à la vigueur des dépenses des ménages et des investissements, selon des données officielles publiées jeudi.

La première économie d'Asie du Sud-Est a enregistré une croissance de 5,5 % entre juillet et septembre, contre 5,3 % au cours des trois mois précédents, dépassant ainsi les prévisions de 5,2 % des économistes.

Cette progression a été portée, en partie, par une forte croissance des dépenses des ménages et de l'État, ainsi que des investissements, a expliqué Moh Edy Mahmud, responsable au sein de l'Agence indonésienne des statistiques (Statistics Indonesia).

Les dépenses des ménages, principal moteur de la croissance, ont progressé de 5 % sur un an, tandis que l'investissement a bondi de 6,1 %. Les dépenses publiques ont, elles, bondi de près de 9 %.

Le président Prabowo Subianto s'est fixé un taux de croissance de 8 % d'ici 2029, un objectif ambitieux qui, selon certains experts, pourrait s'avérer difficile à atteindre.

Les derniers chiffres indiquent que la demande intérieure a été "plus solide" que prévu, l'investissement et les dépenses publiques demeurant "robustes", a déclaré Irman Faiz, économiste à la Bank Danamon Indonesia.

Selon lui, la dynamique de croissance pourrait se poursuivre au quatrième trimestre pour atteindre une croissance de 5,4 % cette année, puis de 5,1 % en 2027.