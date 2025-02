Indice UEFA : la France avance doucement

Le paradoxe des confrontations franco-françaises en Coupe d’Europe : ça fait gagner des points à l’indice UEFA, mais pas trop non plus.

Après une semaine européenne marquée par la victoire tranquille du PSG à Brest et la défaite de Monaco contre Benfica lors des barrages allers de Ligue des champions, on ne peut pas dire que le football français a grappillé énormément de points. La France reste 6 e sur l’exercice en cours, ce qui l’éloigne un peu plus de la place bonus en C1 pour la saison prochaine, avec 14.214 points , juste derrière l’Allemagne (15.421) et le Portugal (15.350).…

CG pour SOFOOT.com