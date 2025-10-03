 Aller au contenu principal
Indice UEFA : Belle semaine pour la France, qui conforte sa cinquième place
information fournie par So Foot 03/10/2025 à 10:05

Indice UEFA : Belle semaine pour la France, qui conforte sa cinquième place

Indice UEFA : Belle semaine pour la France, qui conforte sa cinquième place

Cocorico !

Si l’OGC Nice fait une nouvelle fois figure de vilain petit canard, les clubs français ont brillé sur la scène européenne cette semaine. Monaco a tenu tête à Manchester City, tandis que les cinq autres représentants tricolores se sont imposés. De quoi conforter la cinquième place de l’Hexagone à l’indice UEFA , avec désormais un total de 70,391 points et une avance qui continue de croître sur les Pays-Bas, sixièmes.…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
