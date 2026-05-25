Inde: nouvelle hausse des prix des carburants en raison de la guerre au Moyen-Orient

Un camion-citerne dans une station-service d'Hyderabad, le 25 mai 2026 en Inde, après une hausse des prix du carburant due à la guerre au Moyen-Orient ( AFP / Noah SEELAM )

Les compagnies pétrolières publiques indiennes ont de nouveau relevé lundi les prix de l'essence et du diesel, pour la quatrième fois en dix jours, alors que les perturbations de l’approvisionnement énergétique dues à la guerre au Moyen-Orient accentuent la pression sur l’économie.

Les prix des carburants automobiles ont augmenté de 5% depuis le déclenchement fin février du conflit, qui a entraîné un quasi-blocage par l'Iran du détroit d'Ormuz, passage stratégique pour les hydrocarbures.

L'Inde, troisième importateur mondial de pétrole, se procure habituellement environ la moitié de son pétrole par cette voie maritime.

Les tarifs des carburants varient à travers le pays, mais leurs prix ont été globalement augmentés d'un peu plus de deux roupies (0,02 dollar) après le dernier ajustement.

A New Delhi, le prix du litre d'essence est passé de 99,5 roupies à 102,12 roupies, tandis que celui du diesel s'établit désormais à 95,20 roupies.

Le Premier ministre Narendra Modi avait exhorté le 10 mai les Indiens à réduire leur consommation d'essence et de diesel, en raison des perturbations d'approvisionnement dues à la guerre au Moyen-Orient.

Des motocyclistes font la queue à une station-service d'Hyderabad, le 25 mai 2026 en Inde ( AFP / Noah SEELAM )

Il avait ajouté qu'une baisse de la consommation de carburants était également nécessaire pour économiser les devises étrangères dépensées pour importer les hydrocarbures.

L'Inde a augmenté ses importations de brut russe pour combler les déficits d'approvisionnement en provenance du Moyen-Orient, selon des données de suivi des navires et d'importation, à la suite d'une dérogation temporaire des Etats-Unis aux sanctions contre la Russie.

Le ministre du Pétrole et du Gaz naturel, Hardeep Singh Puri, a déclaré ce mois-ci que les sociétés commercialisant du pétrole avaient vu leurs revenus chuter (des pertes allant jusqu'à 120 millions de dollars par jour) tout en assurant un approvisionnement et des importations d'énergie "sans interruption".