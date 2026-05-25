Alors que l'Iran et les Etats-Unis négocient, Marco Rubio s'offre une escapade touristique en Inde

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio pose avec son épouse Jeanette le 25 mai 2026 devant le Taj Mahal à Agra, en Inde ( POOL / Julia Demaree Nikhinson )

A un moment crucial des discussions avec l'Iran, Marco Rubio, à la tête de la diplomatie américaine, s'est offert une escapade touristique lundi en Inde, visitant le Taj Mahal et posant avec le groupe américain Village People.

Le secrétaire d'Etat et conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump, a commencé sa journée par une visite du Taj Mahal, à Agra, avec son épouse Jeanette, qui fuit en général les projecteurs.

"C'est l'une des merveilles du monde", a déclaré M. Rubio à propos du Taj Mahal, emblématique mausolée de marbre blanc construit au XVIIe siècle par l'empereur moghol Shah Jahan et chef d'œuvre d'architecture indo-persane.

"Je pense qu'il est important de montrer du respect pour la culture des pays que l'on visite", a-t-il ajouté.

Par 40 °C, sous un soleil de plomb, le couple a pris la pose sur le banc où la princesse britannique Diana s'était assise seule en 1992 pour une photo restée célèbre.

M. Rubio a expliqué profiter d'une journée de repos au milieu de son agenda chargé, la veille de la réunion à New Delhi des ministres des Affaires étrangères du "Quad", qui regroupe l'Australie, l'Inde, le Japon et les Etats-Unis, et qui vise entre autres à faire contrepoids à la présence de la Chine dans l'océan Indien.

Cette échappée intervient alors que l'Iran a fait état lundi de progrès dans les négociations avec les Etats-Unis visant à mettre fin durablement à la guerre, tout en écartant la perspective d'un accord imminent. Donald Trump a insisté de son côté sur l'importance de parvenir à un texte "excellent".

M. Rubio a dit lundi matin, avec prudence, que Washington pourrait avoir des nouvelles lundi concernant un potentiel accord avec l'Iran.

M. Rubio a également posé avec les membres du groupe Village People, dont le tube disco "YMCA", historiquement un hymne de la communauté gay, a été utilisé par Donald Trump lors de sa dernière campagne présidentielle.

Les Village People se sont produits dimanche soir à New Delhi à l'occasion d'un gala pour célébrer le 250e anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis, organisé par l'ambassadeur des Etats-Unis en Inde, Sergio Gor, ancien directeur du bureau du personnel de la Maison Blanche et proche conseiller de Donald Trump.

Le couple Rubio s'est ensuite envolé lundi pour Jaipur, dans le Rajasthan (nord), région célèbre pour ses palais.

Une telle excursion est inhabituelle pour le chef de la diplomatie américaine qui, en près d'un an et demi de fonctions, a privilégié des déplacements courts, rarement en dehors des rencontres officielles.

M. Rubio a entamé samedi ce déplacement de quatre jours, s'efforçant de raviver des relations avec New Delhi mises à l'épreuve par Donald Trump, qui a imposé à l'Inde de lourds droits de douane, finalement allégés, et s'est rapproché à la fois de la Chine et de son adversaire historique, le Pakistan.