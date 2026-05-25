La Suède atteint son objectif de moins de 5% de fumeurs quotidiens, selon un rapport

Un panneau indiquant qu'il est interdit de fumer sur la terrasse d'un café à Stockholm, le 1er juillet 2019 en Suède ( TT News Agency / Magnus ANDERSSON )

La Suède a atteint son objectif de devenir un pays sans tabac en 2025, avec moins de 5% de la population fumant quotidiennement des cigarettes, mais un quart de la population consomme encore quotidiennement de la nicotine, selon un rapport publié lundi.

Le nombre de fumeurs quotidiens est passé de 16% à 4,8% entre 2003 et 2025, selon le rapport publié par le Conseil suédois d'information sur l'alcool et les autres drogues (CAN).

Plusieurs pays comme l'Irlande ou la Nouvelle-Zélande se sont fixés un objectif de moins de 5% de fumeurs pour se dire pays sans tabac, un objectif repris par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans ses publications.

Un rapport de l'Agence suédoise de santé publique datant de 2024 estimait ce chiffre à 5,4%. Sa prochaine enquête devait être menée courant 2026.

Selon le rapport du CAN, les femmes âgées de 50 à 84 ans constituaient le groupe le plus important de fumeurs quotidiens de cigarettes, avec 6%.

Le succès de la Suède dans la réduction du tabagisme est largement attribué à l'usage généralisé du snus, ou tabac à usage oral, que l'on place sous la lèvre supérieure, soit en sachets, soit en vrac.

Il peut être fabriqué avec ou sans tabac. Dans ce dernier cas, on parle de "snus blanc", souvent aromatisé avec des saveurs sucrées qui plaisent aux jeunes consommateurs.

Le snus avec tabac est interdit dans l'Union européenne depuis 1992, mais la Suède a obtenu une dérogation lors de son adhésion à l'UE trois ans plus tard.

Une boîte de snus, un produit du tabac sans fumée à placer sous la lèvre supérieure, sur une ligne de production d'une usine à Göteborg, le 17 octobre 2023 en Suède ( AFP / Jonathan NACKSTRAND )

En 2025, 24% des Suédois consommaient quotidiennement de la nicotine, sous forme de cigarettes, de snus ou de cigarettes électroniques, selon le rapport, et environ 19% consommaient quotidiennement une forme de snus, contre 12% en 2007.

La plus forte augmentation de la consommation de snus a été observée chez les femmes, passant de 4% en 2007 à 14% en 2025.

"Alors que les effets du tabagisme sur la santé sont bien connus, nous en savons beaucoup moins sur le snus et les nouveaux produits nicotiniques", indique le rapport du CAN.

"Des études ont montré que la cigarette électronique peut, entre autres, augmenter le risque de certaines maladies pulmonaires. On en sait encore moins sur le snus blanc, mais certaines informations indiquent que la teneur en nicotine pourrait être plus élevée dans le snus blanc que dans les produits du tabac correspondants", ajoute-t-il.

La nicotine est hautement addictive, rappelle le rapport.

Le snus blanc a été lancé sur le marché suédois en 2016.

Le CAN fait état d'une hausse de 180% des ventes de snus blanc entre 2021 et 2024, tandis que les ventes de liquides pour vapotage ont explosé de 640% au cours de la même période.