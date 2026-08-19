Inde : l'incendie d'un hôtel fait neuf morts à Calcutta

Des policiers inspectent le site d'un incendie dans un hôtel à Calcutta, le 19 août 2026 en Inde ( AFP / Dibyangshu SARKAR )

Un incendie dans un hôtel de Calcutta, dans l’est de l’Inde, a fait neuf morts mercredi, ont indiqué les autorités, les enquêteurs privilégiant la piste d’un climatiseur défectueux.

"Neuf personnes ont été tuées, dont un enfant, dans l’incendie qui s’est déclaré tôt mercredi", a rapporté à l’AFP Anuj Sharma, responsable des sapeurs-pompiers de l'Etat du Bengale-Occidental.

"Une épaisse fumée a enveloppé l’hôtel. Certaines victimes ont été retrouvées dans les salles de bains de l’établissement", a-t-il ajouté.

Les incendies de bâtiments sont fréquents en Inde en raison du manque d’équipement de lutte contre le feu et du fréquent non-respect des règles de sécurité.

Des pompiers sur les lieux d'un incendie dans un hôtel à Calcutta, le 19 août 2026 en Inde ( AFP / Dibyangshu SARKAR )

Selon de premiers éléments, le feu pourrait avoir été déclenché par l’explosion d’un climatiseur à l’intérieur de l'hôtel bon marché, le Shika Inn, selon M. Sharma.

Le haut-commissariat adjoint du Bangladesh à Calcutta a indiqué que les autorités indiennes lui avaient confirmé que cinq des personnes tuées étaient des ressortissants bangladais.

"Sur les neuf victimes, cinq sont bangladaises, dont quatre appartenaient à la même famille", précise le communiqué.

Selon Santosh Pathak, membre du Bharatiya Janata Party (BJP), le parti du Premier ministre indien Narendra Modi au pouvoir dans cet Etat, les ressortissants bangladais étaient venus à Calcutta pour se faire soigner.

Chaque année, des centaines de milliers de Bangladais se rendent en Inde pour y bénéficier de soins médicaux à moindre coût.

Epaisse fumée

Plus de la moitié se rendent à Calcutta, en raison de sa proximité avec Dacca, la capitale du Bangladesh, selon des chiffres officiels.

Des membres de la protection civile sur le site d'un incendie dans un hôtel à Calcutta, le 19 août 2026 en Inde ( AFP / Dibyangshu SARKAR )

Une soixantaine de clients séjournaient dans cet hôtel, a indiqué la police dans un communiqué.

Six personnes ont été blessées et hospitalisées, ont rapporté des médias locaux.

Une enquête a été ouverte, a annoncé sur X Suvendu Adhikari, le ministre en chef du Bengale-Occidental.

Atiyar Rehman, un client bangladais, a affirmé à l'Indian Express que l’établissement ne disposait d’aucun dispositif de lutte contre les incendies.

"Nous nous sommes réveillés en suffoquant à cause de la fumée. Nous avons réussi à nous échapper tant bien que mal", a-t-il raconté.

Les pompiers ont utilisé des échelles pour accéder au bâtiment, pénétrer à l’intérieur par les fenêtres et secourir les personnes prises au piège.

"La fumée épaisse a rendu difficile la progression des pompiers dans la cage d’escalier et leur accès aux étages supérieurs", a précisé un policier, cité par l’agence de presse Press Trust of India (PTI).

Narendra Modi s'est dit "extrêmement peiné" par le drame, dans un message publié mercredi.

La police enquête sur d’éventuels manquements aux règles de sécurité au sein de cet établissement, a indiqué le ministre chargé des pompiers au Bengale-Occidental, Kaushik Chaudhary.

Lundi, huit pèlerins étaient morts dans l'incendie d'un hôtel de la ville de Tarapith, également dans le Bengale-Occidental, qui abrite un temple populaire dédié au dieu Shiva.