Inde: Infosys revoit ses prévisions de croissance annuelles à la hausse
information fournie par Boursorama avec AFP 14/01/2026 à 15:53

( AFP / IDREES MOHAMMED )

Le géant indien des services informatiques Infosys a de nouveau relevé mercredi ses prévisions de croissance pour 2025‑2026, après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes pour son troisième trimestre décalé, clos fin décembre.

Ces bons résultats reflètent la reprise progressive des dépenses des clients du deuxième exportateur indien de services informatiques, qui a dû faire face à un ralentissement et à une conjoncture économique mondiale incertaine, aggravée par les surtaxes douanières américaines.

Les nouveaux droits de douane imposés par le président américain Donald Trump aux produits indiens n’ont pas affecté directement le secteur des services informatiques, évalué à 283 milliards de dollars.

Cependant, les tensions commerciales ont rendu les clients moins enclins à investir dans de grands projets technologiques.

Forts de ces résultats, le groupe, qui tire plus de 80% de ses revenus des marchés occidentaux, table désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires de 3 à 3,5% à taux de change constant pour l'exercice clos le 31 mars, contre de 2 à 3% prévus jusque-là.

Infotys, dont le siège se situe à Bangalore, a également annoncé mercredi une hausse de 8,9% sur un an de son chiffre d’affaires, atteignant 454,79 milliards de roupies (5 milliards de dollars) entre octobre et décembre.

Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d’affaires de 452,2 milliards de roupies.

Son bénéfice net a cependant reculé de 2,2%, à 66,5 milliards de roupies — une baisse qu’Infosys attribue à une charge exceptionnelle liée à la nouvelle législation du travail en Inde.

Son directeur général, Salil Parekh a estimé que la "solide" performance de sa société était en partie due à ses offres en matière d’Intelligence artificielle (IA) pour les entreprises.

"Les clients considèrent de plus en plus Infosys comme leur partenaire en matière d’IA", a déclaré M. Parekh dans un communiqué, précisant que l’entreprise s’engage à requalifier son personnel afin de "favoriser la réussite dans un monde façonné par l’IA".

Si le chiffre d’affaires d’Infosys a dépassé les attentes des analystes, le secteur continue de faire face à des vents contraires, notamment la décision de M. Trump d’imposer des frais de 100.000 dollars sur les nouvelles demandes de visa H-1B, utilisés par ces entreprises pour envoyer des salariés indiens en nombre aux Etats-Unis.

Résultats d'entreprise

