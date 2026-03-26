Inde, Corée du Sud, Brésil et Kenya invités au sommet du G7 en juin-Elysée

L'Inde, la Corée du Sud, le Brésil et le Kenya seront les pays invités au sommet du G7 à Evian au mois de juin, a annoncé jeudi l'Elysée.
(Elizabeth Pineau, rédigé par Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)
L'Inde, la Corée du Sud, le Brésil et le Kenya seront les pays invités au sommet du G7 à Evian au mois de juin, a annoncé jeudi l'Elysée.
(Elizabeth Pineau, rédigé par Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)
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