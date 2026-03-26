 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Inde, Corée du Sud, Brésil et Kenya invités au sommet du G7 en juin-Elysée
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 10:52

L'Inde, la Corée du Sud, le Brésil et le Kenya seront les pays invités au sommet du G7 à Evian au mois de juin, a annoncé jeudi l'Elysée.

(Elizabeth Pineau, rédigé par Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)

G7
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )
    Que change le départ à la retraite sur la pauvreté et le niveau de vie? Les constats de la Drees
    information fournie par Boursorama avec Media Services 26.03.2026 10:48 

    Le service statistiques des ministères sociaux note que le passage à la retraite fait baisser le taux de pauvreté, en particulier chez les groupes les plus exposés, dont les chômeurs. Partir à la retraite fait-il reculer la pauvreté? Telle est l'observation d'une ... Lire la suite

  • Rabi Lamichhane, fondateur du Rastriya Swatantra Party (RSP), à Katmandou le 18 mars 2026 ( AFP / Prakash MATHEMA )
    Dans le nouveau Népal de la Gen Z, l'incontournable Rabi Lamichhane
    information fournie par AFP 26.03.2026 10:41 

    Il est l'autre homme fort du nouveau Népal. Quatre ans à peine après son arrivée fracassante au Parlement, l'ex-animateur de télévision Rabi Lamichhane s'est imposé comme une figure politique incontournable du pays, grâce à la victoire de son parti aux législatives. ... Lire la suite

  • L'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin pose le 16 mai 2018 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )
    Hommage national à Lionel Jospin jeudi aux Invalides
    information fournie par AFP 26.03.2026 10:39 

    Un "grand destin français", une "certaine idée de la gauche": Emmanuel Macron rend un hommage national jeudi à l'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin, décédé dimanche, symbole la "gauche plurielle" au gouvernement de 1997 à 2002. La cérémonie se déroulera ... Lire la suite

  • Carte restaurant Edenred (Crédit: / Edenred)
    Edenred visé par une enquête de l'autorité italienne de la concurrence
    information fournie par Reuters 26.03.2026 10:27 

    L'autorité italienne de la concurrence (AGMC) a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête sur Edenred EDEN.PA et sa filiale Edenred Italia S.R.L., liée à un éventuel abus de position dominante sur le marché national de la fourniture de chèques-repas aux salariés. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank