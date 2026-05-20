Incursion d'un drone dans l'espace aérien de la Lituanie, l'Otan intervient

L'espace aérien de la Lituanie a été violé par un drone, a annoncé mercredi le ministre de la Défense du pays, s'exprimant peu après que l'armée avait lancé une alerte "danger aérien" et enjoint la population de la capitale Vilnius, dont l'aéroport a été temporairement fermé, de se mettre à l'abri.

Robert Kaunas a précisé que le drone volait en direction de Lentvaris, petite ville à l'Ouest de Vilnius, avant de changer de direction et d'être pris en chasse par des avions de l'Otan.

"Mettez-vous immédiatement à l'abri dans un endroit sûr, prenez soin de vos proches et attendez de nouvelles recommandations", avait déclaré l'armée lituanienne dans un message adressé aux habitants de la capitale.

Une alerte a également été entendue au sein du bâtiment du Parlement à Vilnius.

"En raison du risque d'attaque aérienne, nous demandons à toutes les personnes présentes dans le bâtiment de se rendre à l'abri le plus proche", selon une annonce diffusée par l'interphone du Parlement.

Le centre national de gestion des crises de Lituanie avait auparavant dit avoir lancé une alerte en réaction à la présence d'un drone, volant en direction de la Lituanie, dans le ciel de la Biélorussie voisine, alliée de la Russie dans la guerre contre l'Ukraine.

Mardi, un chasseur de l'Otan a abattu un drone ukrainien présumé au-dessus de l'Estonie, tandis que la Lettonie voisine a émis une alerte après l'entrée d'un drone dans son espace aérien.

De son côté, l'ambassadeur de la Russie auprès des Nations unies avait déclaré mardi que Moscou disposait d'informations selon lesquelles l'Ukraine prévoyait de lancer des drones militaires depuis la Lettonie et d'autres États baltes.

S'exprimant lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'Onu sur la sécurité en Ukraine, Vasily Nebenzya, a ainsi dit que l'Ukraine avait déployé des forces de drones ukrainiens en Lettonie et que les services de renseignement russes étaient en mesure de déterminer les sites de lancement de ces appareils.

L'ambassadeur a ajouté que l'appartenance de la Lettonie à l'Otan ne la mettait pas à l'abri de représailles.

La représentante de la Lettonie au Conseil de sécurité, Sanita Pavluta-Deslandes, a immédiatement rejeté ces propos, les qualifiant de "pure fiction".

(Andrius Sytas et Andrea Shalal, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Blandine Hénault)