Incidents à Montpellier, banderoles du PSG : la commission de discipline repousse son jugement

Prendre la décision de ne pas décidée.

Alors qu’une réponse aux incidents du week-end passé était attendue pour ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a préféré jouer la montre , et mettre « le dossier en instruction au regard de la gravité des faits » . Arrêté à la 57 e minute à cause du jet de fumigène sur la pelouse et d’un départ d’incendie en tribune alors que le score était de 0-2 pour les visiteurs, le match entre Montpellier et Saint-Étienne connaîtra son sort le mercredi 2 avril . Le prochain rencontre du MHSC à domicile n’étant prévu que le 6 avril, cela laissera le temps à la Ligue de réunir toutes les informations pour compléter le dossier, avant de se prononcer sur la fermeture ou non de la tribune de la Butte Paillade 91.…

MR pour SOFOOT.com