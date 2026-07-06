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Incendies: un homme en garde à vue pour neuf départs de feu dans l'Hérault
information fournie par AFP 06/07/2026 à 14:17

Une forêt calcinée dans l'Hérault, près de Carlencas-et-Levas, le 6 juillet 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )

Une forêt calcinée dans l'Hérault, près de Carlencas-et-Levas, le 6 juillet 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )

Un homme suspecté d'être à l'origine de neuf départs de feu dimanche dans l'Hérault a été placé en garde à vue, en pleine vague d'incendies dans le sud de la France, a indiqué lundi une source proche de l'enquête.

Cet homme a été repéré alors qu'il circulait en voiture par des habitants du village de Coulobres, près de Béziers. Il a été interpellé par les gendarmes de Servian dans la soirée de dimanche alors qu'il arrivait, cette fois à scooter, dans la localité voisine d'Abeilhan, selon cette source ayant requis l'anonymat.

Il est suspecté d'avoir provoqué neuf départs de feux signalés dimanche dans cette plaine viticole située entre Béziers et Pézenas, qui n'ont pas fait de dégâts majeurs, selon la même source.

Sollicité par l'AFP, le parquet de Béziers n'a pas réagi dans l'immédiat.

Une jeune pompière a été "légèrement blessée" dimanche soir sur un incendie dans l'Hérault, à Carlencas-et-Levas, selon le Sdis34, dont un porte-parole a précisé qu'elle était rentrée chez elle après avoir été soignée à l'hôpital.

En fin de matinée lundi, la "tête de feu" de cet incendie avait été cassée et seul l'arrière du feu restait "actif et difficilement accessible". Le sinistre a parcouru 250 hectares, brûlé une maison et nécessité l'évacuation de 25 personnes.

Les autorités appellent à la vigilance alors que les températures élevées s'accompagnent en France d'un risque d'incendie "très élevé" dans sept départements du sud, "élevé" dans 41 départements, mobilisant les services d'intervention.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 14:37

    si c'est vrai, quel fêlé de l'occiput !

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