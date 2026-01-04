Incendie d'un bar en Suisse: hommage vibrant aux victimes à Crans-Montana

Des pompiers de Crans-Montana lors d'un hommage aux victimes de l'incendie dans un bar de cette station de ski suisse qui a fait 40 morts et 119 blessés ( AFP / MAXIME SCHMID )

Des bougies, des fleurs, des applaudissements pour les secouristes et la foule qui chante "Hallelujah" de Leonard Cohen: un hommage a été rendu dimanche à Crans-Montana aux victimes de l'incendie d'un bar, le soir du nouvel an, dans la station alpine suisse.

Le feu qui a ravagé Le Constellation - provoqué selon l'enquête par des bougies incandescentes - a fait 40 morts et 119 blessés, principalement des adolescents et de jeunes adultes.

De nouveaux hommages doivent être rendus le 9 janvier, décrété jour de deuil national en Suisse.

Des centaines de personnes ont d'abord assisté à une messe, dans le froid, à l'extérieur de la chapelle Saint-Christophe de Crans bondée. La foule s'est ensuite dirigée en silence vers la chapelle ardente à proximité du lieu du drame, où des milliers de fleurs et des centaines de bougies ont été déposées.

"C'est par solidarité qu'on est venus", a raconté à l'AFP Gina, bientôt à la retraite, arrivée d'un village voisin.

Des femmes, bouquets de fleurs à la main, essuyaient leurs larmes. Une vague d'applaudissements a jailli de l'arrière du cortège et la foule s'est écartée au passage des secouristes, dont beaucoup semblaient bouleversés.

Une femme, au milieu de la foule, s'est effondrée. Les secouristes se sont précipités pour lui porter assistance. L'assemblée a ensuite entonné le morceau "Hallelujah" de Leonard Cohen.

"En écoutant les chants, on est submergé par l'émotion, impossible de rester insensible", a confié à l'AFP Beverley, une Britannique de 58 ans venue de Lutry, près de Lausanne.

"Ce doit être tellement difficile pour les familles qui attendent encore" de savoir si leurs proches sont toujours en vie, a-t-elle ajouté, alors que l'identification des morts et des blessés se poursuit.

- Huit Français portés disparus -

Les corps de 24 personnes, parmi lesquels onze mineurs et six étrangers, ont pu pour l'instant être identifiés. La police dénombre pour l'heure 18 Suisses, deux Italiens, un Français, un ressortissant ayant la double nationalité italienne et émiratie, un Roumain et un Turc.

Jusqu'à présent 113 des 119 blessés ont été identifiés, dont plusieurs étrangers. Il y a, à ce stade, 23 Français blessés et huit autres sont "portés disparus", a indiqué dimanche le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Trente-cinq patients grands brûlés ont été transférés dans des hôpitaux en France, en Belgique, en Allemagne et en Italie, selon les autorités fédérales suisses.

Les autorités judiciaires ont ouvert une enquête pénale contre le couple de Français propriétaires du bar, Jacques et Jessica Moretti, pour "homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d'incendie par négligence".

Selon les premiers éléments et témoignages, des bougies incandescentes, fixées sur des bouteilles de champagne placées trop près du plafond du sous-sol du bar, seraient à l'origine du drame.

L'enquête portera sur les travaux effectués au sein de l'établissement, les matériaux utilisés, les autorisations d'exploiter et les mesures de sécurité.

Elle examinera aussi la pose au plafond d'une mousse qui s'est très rapidement embrasée et les enquêteurs devront déterminer si ce matériau insonorisant était conforme aux normes et s'il est à l'origine de la catastrophe.

La question de la praticabilité de la sortie de secours est également posée par des témoignages. Mais les autorités n'ont rien dit à ce sujet pour l'instant.

- Message du pape -

Les vidéos du drame montrent des jeunes qui tentent désespérément de sortir du bar, d'une capacité maximale de 300 personnes.

Pour Patricia Mazzoni, habitante de 55 ans de Bienne (nord-ouest de la Suisse) venue en vacances à Crans-Montana, c'est l'incompréhension: "Comment c'est possible, en plus en Suisse, jamais j'aurais imaginé ça".

"J'ai une colère froide", a-t-elle dit à l'AFP.

"Nous sommes ici pour dire que face à l'indicible, face à la brutalité de la mort et à la souffrance nous ne voulons pas détourner le regard. Nous sommes ici pour dire notre compassion, notre proximité", a soutenu dimanche le pasteur Gilles Cavin, représentant l'Eglise évangélique réformée de Suisse, pendant la messe en hommage aux victimes.

Sur la place Saint-Pierre au Vatican, le pape Léon XIV a lui exprimé dimanche sa "proximité avec toutes les personnes en deuil à la suite de la tragédie survenue à Crans-Montana". "Je vous assure de ma prière pour les défunts, les blessés et leurs proches", a-t-il dit après la prière de l'Angelus.