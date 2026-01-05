L'inflation en Turquie ramenée à 30,89% en décembre contre 44,38% en décembre 2024

( AFP / OZAN KOSE )

L'inflation en Turquie a été ramenée à 30,89% en décembre en glissement annuel contre 44,38 % en décembre 2024, a annoncé lundi l'institut national de la statistique (TUIK).

La hausse des prix en moyenne sur l'année atteint ainsi son plus bas niveau en quatre ans à 34,88% en 2025, contre 58,51% en 2024, précise l'institut.

L'inflation turque dépasse les 30% en glissement annuel depuis novembre 2021.

Sur l'année écoulée, précise la TUIK, les prix ont particulièrement augmenté dans l'éducation, avec une hausse de plus de 66%, ainsi que le logement (+49,5%), l'alimentation (+28,31%) et les frais de santé (+ 31%).

Le vice-président Cevdet Yılmaz a assuré le mois dernier qu'elle passerait "sous la barre des 20% d'ici la fin (2026) pour revenir à une inflation à un chiffre en 2027".

Ces chiffres sont cependant contestés par le groupe d'économistes indépendants Enag selon lequel l'inflation en décembre 2025 a atteint 56,14% sur l'année, avec une hausse de 2,11% sur le seul mois de décembre.

Le premier parti d'oposition parlementaire, le CHP, conteste également les données de la Tuik: "Selon les données officielles, l’inflation serait techniquement en recul, mais dans la cuisine des citoyens, la cherté de la vie ne ralentit pas. L’inflation baisse sur le papier, mais le pouvoir d’achat des citoyens s’effondre" dénonce-t-il.