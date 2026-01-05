Vietnam: la croissance accélère à 8% en 2025 malgré les droits de douane américains

Le Vietnam a publié lundi une croissance de son produit intérieur brut (PIB) de 8% en 2025, portée par les services, la construction et les exportations, malgré l'effet des droits de douane américains.

"Le PIB de 2025 devrait enregistrer une croissance significative, estimée à 8,02% par rapport à l'année précédente", a indiqué le Bureau des statistiques dans un communiqué.

Le Vietnam connaît l'une des croissance les plus rapide d'Asie depuis plusieurs années, qui s'est accélérée l'an dernier malgré de nouveaux droits de douane imposés par les États-Unis, son principal marché d'exportation, sur une série de produits, dont les vêtements et les chaussures

Le pays enregistre sa croissance la plus rapide depuis 2022, après une hausse de son PIB de 5,1% en 2024 et 7,1% en 2025.

Le pays a enregistré des exportations d'environ 475 milliards de dollars l'an dernier, en hausse de 17% sur un an, pour 455 milliards de dollars d'importations, en hausse de 19% par rapport à 2024, principalement de Chine, selon le bureau.

En juillet, le Vietnam a négocié des droits de douane relativement bas de 20% avec les États-Unis, contre plus de 40% annoncés précédemment, en contrepartie de l'ouverture de son marché aux produits américains, notamment les voitures.

"Malgré les risques potentiels liés aux droits de douane imposés par les États-Unis, le Vietnam a fait preuve de résilience grâce à la forte consommation de son marché intérieur, la croissance des investissements des entreprises et des dépenses publiques", a déclaré Chad Ovel, associé au sein de la société de capital-investissement Mekong Capital. La croissance 2025 "reflète les fondamentaux solides et persistants de l'économie vietnamienne ainsi que l'orientation favorable au secteur privé du gouvernement", a indiqué lundi l'analyste à l'AFP.