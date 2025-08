Impôts 2025 : si vous faites l’un de ces 26 métiers, vous bénéficiez d’un avantage fiscal non négligeable

Shutterstock

À l’heure où le gouvernement cherche à faire des économies, certaines professions conservent un avantage fiscal important. Si vous exercez l’un des 26 métiers du secteur des services à la personne, vous pourrez continuer à bénéficier d’un crédit d’impôt avantageux, même en 2025.

Alors que le gouvernement prévoit de tailler dans les dépenses publiques pour équilibrer le budget 2026, une chose est claire : les dispositifs fiscaux comme le crédit d’impôts en faveur de certaines professions du secteur des services à la personne seront maintenus. La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, l’a confirmé le 10 juin 2025, assurant que les aides fiscales liées à la garde d’enfants et à l’accompagnement des personnes âgées ou dépendantes ne seraient pas touchées. « Je le dis très solennellement : ces deux sujets-là sont utiles, ils sont efficaces. Il n’y aura pas de changement » , a-t-elle déclaré sur RTL , excluant toute réforme sur ces deux axes essentiels de la politique sociale française.

Mais ce crédit d’impôt ne se limite pas à ces seuls domaines. Il couvre aujourd’hui une large palette de services , destinés à accompagner les particuliers dans leur quotidien. Cette spécificité française remonte à l’article D.7231-1 du Code du travail, qui établit une liste précise de 26 activités éligibles à l’avantage fiscal . À condition que ces prestations soient bien déclarées, les particuliers peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt représentant 50 % des dépenses engagées, dans la limite de plafonds définis, souvent méconnus du grand public.

Quelles sont les activités et métiers concernés ?

Parmi les métiers concernés, on trouve notamment l’entretien de la maison et les travaux ménagers , les petits travaux de bricolage ne dépassant pas les 500 euros par an, le jardinage ponctuel ne dépassant pas les 5 000 euros par an, la garde ou l’accompagnement d’enfants, l’assistance informatique à domicile (maximum de 3 000 euros par an) ou encore la préparation ou la livraison de repas ainsi que la livraison des courses. Des métiers parfois inattendus : les soins d’esthétique pour les personnes dépendantes ou encore la promenade d’animaux pour les personnes à mobilité réduite sont aussi pris en compte.

Même des prestations comme le soutien scolaire ou les services de traduction en langue des signes ouvrent droit à un crédit d’impôt, à condition qu’ils soient réalisés à domicile. Dans ce même cadre, la collecte et livraison de linge propre et repassé , la maintenance et l’entretien à domicile des personnes âgées, l’assistance administrative, l’aide à domicile, ainsi que la conduite d’un véhicule pour les personnes invalides ou à mobilité réduite sont inclus. Attention toutefois : les activités en dehors du domicile ou nécessitant des infrastructures spécifiques (tennis, équitation, natation) sont exclues.

Un cadre strict et une réglementation précise

Pour éviter les abus, l’accès à ce crédit d’impôt reste strictement encadré . Il ne suffit pas d’exercer un de ces métiers pour en bénéficier : il faut impérativement que le service soit rendu à un particulier , dans le cadre légal prévu. Cela implique une déclaration préalable des activités auprès de l’administration. Certaines prestations, notamment celles destinées aux publics fragiles, sont soumises à un agrément ou une autorisation délivrée par les autorités compétentes, comme les conseils départementaux.

Le plafond global est fixé à 12 000 euros par an, avec une bonification possible selon les situations (enfants à charge, personnes de plus de 65 ans dans le foyer, etc.). Le crédit d’impôt peut ainsi atteindre jusqu’à 6 000 euros par an , une somme loin d’être négligeable pour de nombreuses familles. Ce système reste cependant peu connu de certains foyers qui pourraient en bénéficier. Il s’inscrit pourtant dans une logique de soutien à l’emploi local et de lutte contre le travail dissimulé.