Immobilier sur le littoral : les prix s’affolent

Les prix et les ventes ont connu une progression à deux chiffres sur les côtes françaises. (© DR)

L’été ne bouscule pas que les cœurs, c’est aussi la période propice aux coups de foudre immobiliers pour un appartement ou une maison en bord de mer. Ne tardez pas, car les prix s'affolent.

Partir des grandes villes, beaucoup ont sauté le pas et le feront encore dans les prochains mois. Si les villes à taille humaine ont accueilli un nombre conséquent de nouveaux arrivants, le marché immobilier à la campagne, à la montagne et surtout sur le littoral a connu une progression des prix et des volumes de vente à deux chiffres, selon l'étude de la FNAIM sur les stations balnéaires .

Lesdites stations sont définies pour l’occasion comme les communes ayant au moins 15% de résidences secondaires et qui ont une plage ou sont classées en station de tourisme. Au total, 480 communes répondent à ces critères.

Ce qu’il faut retenir en six points de ce marché qui n’en finit pas de progresser.

*4.467 euros

C’est le prix moyen du mètre carré dans ces 480 communes au 1er juin 2022, contre 3.020 euros le mètre carré sur la France entière. Ce prix a augmenté de 12,6% en un an contre +7,7% sur la France entière et + 8,8% en province.

*+ 28%

C’est l’augmentation des prix des maisons en deux ans depuis juillet 2020, contre une hausse de 20% pour les appartements dans les 480 stations balnéaires étudiées, alors que, sur tout le territoire, ils progressaient de 17% pour les maisons et de 11% pour les appartements.

Un chiffre qui n’est pas surprenant : la localisation, la qualité de vie, l’attrait de l’extérieur et le pouvoir d’achat des nouveaux