Immobilier : investir dans une passoire thermique

Profitez des avantages fiscaux pour acheter et rénover un bien immobilier. (© Phovoir-Fotolia)

Acheter avec une décote –jusqu’à –20%– et profiter d’un cocktail d’avantages fiscaux revus à la hausse par le projet de loi de finances rectificative pour 2022. Tel est le bon plan repéré pour vous par Le Revenu. Conseils pour un investissement opportuniste.

Les appartements ainsi que les maisons dont le diagnostic de performance énergétique (DPE) est frappé de la lettre F ou G sont dans l’œil du cyclone.

Ils seraient 7,2 millions dans ce cas. Leurs propriétaires n’ont plus le droit d’augmenter leur loyer et ne pourront bientôt plus les proposer à la location selon les nouvelles obligations réglementaires. Une salve de restrictions qui les incite à réfléchir au devenir de leurs biens, souvent très, voire trop coûteux à rénover.

Leur arrivée progressive sur le marché est une aubaine pour les acheteurs en quête de bons plans surtout depuis l’annonce du doublement du déficit foncier prévu dans le projet de loi de finances rectificative pour 2022.

Car il s’agit du principal avantage fiscal pour investir dans des biens avec travaux.

Le Revenu vous présente en détail les opportunités à saisir.

Une nouvelle réglementation encore plus sévère

Plusieurs textes se sont succédé dernièrement et leur entrée en vigueur va certainement pousser les propriétaires à se séparer de leur bien immobilier.

En effet, dès le 1er janvier 2023, il sera interdit de mettre en location un logement de la classe G, dont la consommation est supérieure à 450 kilowattheures d’énergie finale par mètre carré et par an.

En 2025, tous les logements classés G sortiront du parc locatif, puis en 2028, ce sera au tour de ceux affichés