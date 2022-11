Immigration et "métiers en tension" : une aggravation des filières d'immigration clandestine, dénonce Marine Le Pen

"Quel est l'intérêt de l'immigration économique quand on a 5,4 millions de personnes inscrites à Pôle Emploi ?", s'est interrogée Marine Le Pen.

La volonté du gouvernement de créer un titre de séjour "métiers en tension" dans son futur projet de loi sur l'asile et l'immigration va profiter aux filières clandestines, a dénoncé jeudi 3 novembre Marine Le Pen.

"Pour l'instant la seule chose qu'on a entendu de ce projet de loi, c'est une aggravation des filières d'immigration clandestine", a dénoncé sur France 2 la patronne des députés RN, critiquant une politique du "fait accompli". "Il s'agit d'envisager la régularisation d'un certain nombre de clandestins qui sont utilisés par des patrons qui eux-mêmes devraient se retrouver devant le tribunal correctionnel pour employer des gens qui sont sans papiers", a-t-elle ajouté.

Le gouvernement va présenter un projet de loi sur l'immigration qui doit être examiné en premier lieu au Sénat à partir de janvier. Il vise notamment à créer un titre de séjour "métiers en tension" afin de favoriser le recrutement de travailleurs étrangers en situation irrégulière dans les secteurs qui peinent à recruter.

"5,4 millions de personnes" à Pôle Emploi

"Quel est l'intérêt de l'immigration économique quand on a 5,4 millions de personnes inscrites à Pôle Emploi, et quand on sait que le taux chômage des étrangers est le double de celui des Français?", s'est interrogée Marine Le Pen.

"Il n'y a pas de plan caché de naturalisations ou de régularisations massives, on est dans quelque chose de pragmatique, d'humain et d'efficace", a assuré sur BFMTV et RMC le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Le gouvernement vante l'"équilibre" du futur texte entre durcissement sur les expulsions et main tendue pour les travailleurs immigrés.

"Ils n'en ont pas terminé manifestement avec l'infantilisation des Français surtout en les prenant pour des idiots", lui a répondu Marine Le Pen. "Il faut arrêter avec l'AME (aide médicale d'État), il faut à nouveau que le séjour irrégulier soit un délit, il faut interdire les régularisations de clandestins" , a développé la députée du Pas-de-Calais.

Le RN votera-t-il contre ce projet de loi ? "Nous allons amender, on verra bien si le gouvernement a véritablement la volonté de lutter contre cette immigration clandestine", a-t-elle répondu, en critiquant le "bla bla" du gouvernement sur les OQTF (obligations de quitter le territoire).