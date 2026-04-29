Immense carton d’audience pour PSG-Bayern, plus fort que Koh-Lanta

Une pensée pour les jeunes enfants qui ont raté la deuxième période. Il faut dire que la bataille entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich a rassemblé beaucoup, beaucoup de monde ce mardi soir. Canal+ Foot annonce avoir atteint son record de la saison en termes d’audience avec 2,85 millions de téléspectateurs.

Prends ça, Koh-Lanta !

La chaîne cryptée annonce même avoir atteint un pic à 3,22 millions de téléspectateurs au moment du 5-4. Le football européen devance toute concurrence du mardi soir. À commencer par TF1 et Koh-Lanta qui culmine à 2,61 millions de téléspectateurs (imaginez si on faisait les notes de ce programme !). De match en match, Canal+ bat ses records d’audience cette saison, en attendant le retour à l’Allianz Arena la semaine prochaine.…

AR pour SOFOOT.com