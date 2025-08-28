Iliad-CA +3,8% au S1, performance "très solide" dans ses géographies

Iliad a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 3,8% sur un an au premier semestre, à 5,08 milliards d'euros, le groupe français de télécommunications citant une performance économique "très solide" dans ses trois géographies.

L'EBITDAaL du groupe fondé par Xavier Niel grimpe de 10,1% sur la période, à 2,05 milliards d'euros, avec une marge d'EBITDAal en progression à 40,2%.

"Cette dynamique nous permet de continuer à investir massivement dans les piliers de la souveraineté numérique européenne avec nos initiatives dans le Cloud, les infrastructures dédiées à l’IA et la connectivité de demain", a déclaré le directeur général, Thomas Reynaud, dans un communiqué.

Le free cash-flow opérationnel semestriel d'Iliad s'établit à 1,2 milliards d'euros, en hausse de 20%.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)