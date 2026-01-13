Ilan Kebbal : « On a piqué au moment où il le fallait »

Paris l’a vraiment mauvaise. Cependant, Luis Enrique a sans doute été plus clairvoyant dans son analyse que son joueur Gonçalo Ramos, très agacé de la tactique utilisée par son adversaire. Après l’exploit du Paris FC sur son PSG (0-1), en 16 es de finale de Coupe de France, l’entraîneur des champions d’Europe en titre a reconnu la supériorité des siens , sans pour autant cibler son adversaire du soir. « On a créé beaucoup d’occasions, on a mérité de gagner. Mais pour gagner dans le foot, il faut marquer des buts. Ce n’est pas le cas et il faut accepter cette défaite. Je me répète, on a frappé 25 fois, on s’est créé beaucoup d’occasions, on a dominé le match de la première jusqu’à la dernière minute. » En n’oubliant pas de souligner le joli hold-up réalisé par son voisin : « Je souhaite le meilleur au Paris FC, mais on a clairement mérité de gagner le match. »

« En Championnat, on n’est pas à notre place »

De l’autre côté, les réactions sont bien évidemment d’une tout autre couleur. Stimulé par cette victoire quelques jours après son élimination de la CAN avec l’Algérie, Ilan Kebbal assumait à 100% la tactique très défensive utilisée par les siens ce lundi soir (victoire 0-1 avec 30% de possession, seulement deux tirs cadrés et 0.50 de xG). « C’est un exploit ! C’était un match très difficile, dans des matches comme ça, on doit tous beaucoup courir. Ils ont eu beaucoup d’occasions, on a eu un grand gardien. On a piqué au moment où il le fallait. On a eu un peu de réussite mais dans des matches contre ces équipes-là, il en faut un peu » , a déclaré l’attaquant du PFC.…

TJ pour SOFOOT.com