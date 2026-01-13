 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ilan Kebbal : « On a piqué au moment où il le fallait »
information fournie par So Foot 13/01/2026 à 09:37

Ilan Kebbal : « On a piqué au moment où il le fallait »

Ilan Kebbal : « On a piqué au moment où il le fallait »

Paris l’a vraiment mauvaise. Cependant, Luis Enrique a sans doute été plus clairvoyant dans son analyse que son joueur Gonçalo Ramos, très agacé de la tactique utilisée par son adversaire. Après l’exploit du Paris FC sur son PSG (0-1), en 16 es de finale de Coupe de France, l’entraîneur des champions d’Europe en titre a reconnu la supériorité des siens , sans pour autant cibler son adversaire du soir. « On a créé beaucoup d’occasions, on a mérité de gagner. Mais pour gagner dans le foot, il faut marquer des buts. Ce n’est pas le cas et il faut accepter cette défaite. Je me répète, on a frappé 25 fois, on s’est créé beaucoup d’occasions, on a dominé le match de la première jusqu’à la dernière minute. » En n’oubliant pas de souligner le joli hold-up réalisé par son voisin : « Je souhaite le meilleur au Paris FC, mais on a clairement mérité de gagner le match. »

« En Championnat, on n’est pas à notre place »

De l’autre côté, les réactions sont bien évidemment d’une tout autre couleur. Stimulé par cette victoire quelques jours après son élimination de la CAN avec l’Algérie, Ilan Kebbal assumait à 100% la tactique très défensive utilisée par les siens ce lundi soir (victoire 0-1 avec 30% de possession, seulement deux tirs cadrés et 0.50 de xG). « C’est un exploit !  C’était un match très difficile, dans des matches comme ça, on doit tous beaucoup courir. Ils ont eu beaucoup d’occasions, on a eu un grand gardien. On a piqué au moment où il le fallait. On a eu un peu de réussite mais dans des matches contre ces équipes-là, il en faut un peu » , a déclaré l’attaquant du PFC.…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Endrick pourrait-il déjà faire son retour au Real ?
    Endrick pourrait-il déjà faire son retour au Real ?
    information fournie par So Foot 13.01.2026 10:48 

    Encore une clause foireuse dans le contrat d’Endrick ? Tout heureux de sa jeune recrue brésilienne, prêté cet hiver par le Real Madrid et buteur ce week-end dès son premier match, l’Olympique lyonnais a peut-être eu un coup de frayeur en apprenant l’éviction de ... Lire la suite

  • Super Match Hyundai Card - Carlos Alcaraz contre Jannik Sinner
    Tennis-Sinner vise un troisième sacre consécutif à l'Open d'Australie
    information fournie par Reuters 13.01.2026 10:31 

    par Shrivathsa Sridhar Jannik Sinner revient à l'Open d'Australie, à partir de dimanche, avec l'objectif de remporter un troisième titre consécutif et d'imposer sa suprématie sur le premier ‍Grand Chelem de l'année à l'instar de celle de Novak Djokovic dans le ... Lire la suite

  • À quoi ressemble le futur camp de base des Bleus aux États-Unis ?
    À quoi ressemble le futur camp de base des Bleus aux États-Unis ?
    information fournie par So Foot 13.01.2026 10:10 

    Recherche appartement ou camp de base. En quête d’un QG pendant la Coupe du monde en Amérique du Nord cet été, l’équipe de France a jeté son dévolu sur Boston . Histoire de nous mettre l’eau à la bouche, Didier Deschamps et son staff nous emmènent faire un petit ... Lire la suite

  • Didier Deschamps n'a pas oublié le doublé de Mamadou Sakho en 2013
    Didier Deschamps n'a pas oublié le doublé de Mamadou Sakho en 2013
    information fournie par So Foot 13.01.2026 09:57 

    Vrais reconnaissent vrais. Ce lundi soir, avant un PSG-PFC qui verra la victoire surprise des visiteurs, Mamadou Sakho annonçait sa retraite sportive en direct du Parc des Princes. À 35 ans, l’ancien capitaine du PSG a décidé de raccrocher les crampons, et ça n’a ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank