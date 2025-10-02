Ilan Kebbal : « Je ne pense pas que l’on veuille se payer le Paris FC »

Ilan Kebbal : « Je ne pense pas que l’on veuille se payer le Paris FC »

Petit point d’étape.

Avant d’affronter Lorient en ouverture de la septième journée de Ligue 1 ce vendredi, Ilan Kebbal, particulièrement en vue en ce début de saison (3 buts, 2 passes décisives), n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer sa prestation face à Nice le week-end dernier (1-1) : « J’ai été nul. Quand on n’est pas bon, il faut le dire, a lâché le milieu offensif. Ça ne va pas arriver souvent. Il faut être régulier. Je suis encore plus surveillé. J’ai moins de un contre un qu’en début de saison. Ce sont des prises à deux, voire à trois. Il faut s’adapter. »…

TM pour SOFOOT.com