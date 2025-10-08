« Il oublie qu’il est payé des millions » : un administrateur de la Serie A répond sèchement à Adrien Rabiot

Un élève dissipé, ce Adrien.

Dans son entretien au Figaro , Adrien Rabiot n’a pas seulement évoqué la fin de son aventure à l’OM, il a également laissé filer quelques mots concernant la délocalisation du match Milan-Côme à Perth, en Australie, qualifiant le projet de « totalement fou » . « Il oublie qu’il est payé des millions d’euros pour exercer une activité : jouer au football , a sévèrement répondu Luigi De Siervo, administrateur délégué de la Serie A à SportItalia. Il devrait respecter l’argent qu’il gagne, acceptant ainsi la volonté de son employeur, Milan, qui a poussé pour ce match à l’étranger. » …

SF pour SOFOOT.com