Il oublie l’anniversaire de sa femme, mais pas celui de Cristiano Ronaldo
information fournie par So Foot 09/10/2025 à 10:52

Le football prend parfois beaucoup de place dans la vie des couples. Surtout si l’une des deux personnes le prend vraiment très à coeur.

L’amour, c’est cette force inquantifiable, qui pousse les êtres humains à se dépasser, à s’inquiéter pour autre chose que sa petite personne, qui vous mène à faire des choix décisifs (comme prendre un crédit sur 25 ans) parfois irrationnels, souvent magnifiques, toujours révélateurs de ce que l’on est vraiment. C’est ce moteur invisible qui transforme la peur en courage, le doute en espoir, et le quotidien en quelque chose d’un peu plus grand que soi.…

SF pour SOFOOT.com

Sport
