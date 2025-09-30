Il n’y avait pas penalty pour Lille contre l’OL
Tout ça pour ça.
L’arbitrage de M. Vernice dimanche lors du choc entre Lille et Lyon a fait couler beaucoup d’encre . Bruno Genesio a été expulsé pendant la rencontre, tandis qu’Olivier Létang n’a pas été tendre dans ses déclarations après la rencontre. Au cœur de la discorde notamment, une main d’Ainsley Maitland-Niles pas sanctionnée d’un penalty peu avant la pause.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
