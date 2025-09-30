 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Il n’y avait pas penalty pour Lille contre l’OL
30/09/2025

Il n’y avait pas penalty pour Lille contre l’OL

Il n’y avait pas penalty pour Lille contre l’OL

Tout ça pour ça.

L’arbitrage de M. Vernice dimanche lors du choc entre Lille et Lyon a fait couler beaucoup d’encre . Bruno Genesio a été expulsé pendant la rencontre, tandis qu’Olivier Létang n’a pas été tendre dans ses déclarations après la rencontre. Au cœur de la discorde notamment, une main d’Ainsley Maitland-Niles pas sanctionnée d’un penalty peu avant la pause.…

