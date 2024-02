« Il n’y a pas d’instant zéro de la mort »

Le professeur de neurosciences à Sorbonne Université Stéphane Charpier, directeur d'une équipe de recherche Inserm à l'Institut du cerveau de Paris et auteur de La Science de la résurrection (Flammarion), a identifié différentes ondes électromagnétiques envoyées par le cerveau au moment du décès et de la réanimation. Il présentera ces « ondes de la mort et de la réanimation » lors de son intervention au Paris-Saclay Summit, organisé par Le Point, le 1ᵉʳ mars à 15 h 30.

Le Point : Qu'est-ce que « l'onde de la mort » ?

Stéphane Charpier : Il faut d'abord savoir qu'une activité électrique continue existe toujours dans un cerveau vivant, qu'il soit éveillé ou endormi. Des collègues hollandais ont montré que ce bruit de fond cérébral, qui reflète l'activité des synapses, disparaissait une vingtaine de secondes après une décapitation, laissant place à un encéphalogramme plat. Apparaissait ensuite une très grande onde électrique.

Ils l'ont baptisée l'onde de la mort, car ils ont considéré, à tort, qu'elle marquait le dernier instant du fonctionnement du cerveau, la mort des neurones. Cela m'a intrigué. Avec mon équipe, nous avons poursuivi les expériences sur des rongeurs, en bloquant l'apport de sang oxygéné au cerveau, ce qui se produit lors d'un arrêt cardiaque, puis en effectuant